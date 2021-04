"Jag har inte bestämt mig för någonting än"

Så här långt har Jacob de la Rose haft en ganska splittrad säsong. På 13 matcher i St. Louis-tröjan har han så här långt svarat för en assistpoäng. Dessutom var han helt nyligen uppsatt på ”waivers” för andra gången den här säsongen.



– Det har varit lite berg och dalbana. Det började att jag fick gå igenom ”waivers” första veckan. Vi hade inga skador så jag fick gå och vänta på att få chansen. När jag sedan fick chansen tycker jag att dom matcherna gick väldigt bra, berättar 25-åringen från Arvika för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag spelade bra, tog för mig och kände själv att jag behövde ta vara på chansen. Tyvärr blev jag skadad efter tionde matchen eller vad det var. Jag gjorde illa knäet och det var lite dålig tajming eftersom jag just hade börjat spela matcher.

– Jag missade tre, fyra veckor på grund av min knäskada. Efter att jag kommit tillbaka har jag spelat några matcher, men vi har i princip fullt lag igen eftersom många är tillbaka efter sina skador så jag har inte spelat senaste matcherna.

– Det gäller att vara redo för jag vet att det kan gå fort. En eller två skador så är jag tillbaka igen. Då gäller det att ta vara på den chansen.

Hur hanterade du känslomässigt att nyligen bli uppsatt på ”waivers” igen?

– Det är väldigt speciellt eftersom du under 24 timmar kan hamna i princip vart som helst i Nordamerika.

– Just den här säsongen är det väldigt, väldigt få spelare som blivit upplockade på ”waivers”. Det kom inte som en chock direkt att jag inte blev upplockad av något annat lag. Ganska väntat med tanke på situationen med Covid och laguppställningarna per lag.

– Samtidigt är det en väldigt speciell ”business” då du under 24 timmar sitter och väntar på om du ska vara kvar där du är nu eller om du ska flytta någon helt annanstans.

– Nu när jag har tjej och hund är det fler än bara jag själv som skulle bli drabbad eftersom dom också skulle flytta med. Då skulle det bli mer omständligt. Samtidigt vet du vad man ger sig in på om man åker hit.

Jacob de la Rose. Foto: USA TODAY Sports

UPPSATT I TAXI SQUAD - TRÄNAR MED LAGET

Nu har de la Rose målbilden att så snabbt som möjligt att få chansen någon av femmorna i St. Louis och ta den.

– Jag är med och tränar med laget som vanligt även om jag på pappret står som ”Taxi squad” (reservspelare under pandemin).

Har du fått en annan roll sedan du kom till St. Louis eller upplever du att den är ganska likvärdig?

– Man kan säga att jag har haft samma roll sedan jag kom hit bort. När jag väl spelar är det tredje, fjärde kedjan. Jag spelar boxplay och får ta hand om den delen, spela fysiskt och vara ansvarsfull med pucken. I princip är det som jag alltid har spelat här borta.

– Det är ett fack jag hamnat i och jag vet vad jag måste göra för att få vara kvar och spela. Jag försöker inte göra någonting utanför min box då jag får chansen.

Kan du ibland känna att det är lite trist att hamna i ett fack som man lätt gör i NHL?

– Både och. Jag har alltid varit en spelare som gör det jag blivit tillsagd att göra. Är det här sättet jag måste spela på för att få spela så gör jag det. Det är en sådan jag är, att jag köper min roll.

St. Louis har haft en ganska tuff säsong, men nu har laget börjat klättra uppåt igen och är med och slåss om en slutspelsplats.

– Vi har haft sjukt mycket skador och kanske inte levererat upp till förväntningarna som vare sig vi eller folk utifrån haft på säsongen.

– Mot slutet har vi börjat få tillbaka alla skadade. Senaste tre matcherna har vi verkligen kommit i gång och är med och slåss om en slutspelsplats. Varje match är som en slutspelsmatch och varje poäng vi kan få är viktiga för oss just nu. I senaste matcherna tycker jag att det synts att alla har lagt i en extra växel.

Jacob de la Rose. Foto: Ronnie Rönnkvist

LÅNGTIDSSKADADE LANDSMÄN

Två spelare som saknas för resten av säsongen är Carl Gunnarsson och Oskar Sundqvist. Två väldigt viktiga spelare för St. Louis enligt Jacob de la Rose.



– Båda två har precis opererat sina knän. Klart att det är tufft för laget eftersom det är två viktiga spelare. Framför allt defensivt. Både Gunnarsson och ”Sunken” äter sjukt mycket istid i boxplay och i slutet av matcherna då vi leder.

Nu är du inte på stan så mycket i pandemitiderna, men St. Louis vann Stanley Cup för ett par säsonger sedan och nu får laget slita för att ta sig till slutspelet. Hur går snacket kring laget medialt?

– Som jag sa, dels vi i laget men jag märker också på folk utifrån har haft högre förväntningar än vad vi har levererat än så länge. Jag har ändå känt i senaste matcherna att det på rätt väg.

Du har bott i hockeystäder som Detroit och Montréal. Hur skulle du säga att St. Louis står sig jämförelsevis?

– Folket här är väldigt intresserade. Det känns som St. Louis mer eller mindre alltid har varit i slutspel senaste 20 åren. Man har alltid bra lag och det är bra fans här.

Vad tror det betydde för St. Louis att Alexander Steen, efter tolv år i organisationen, meddelade efter förra säsongen att karriären var över?

– Han har varit med och byggt upp hela kulturen och framgången som är här i St. Louis. Vi har en sjukt tajt spelargrupp och han har varit en del i uppbyggnaden av den. Klart att märks när en sådan kille försvinner. Det märks också hur respekterad och omtyckt han är i hela stan och i organisationen här i St. Louis.

Smyger han fortfarande runt i ishallens korridorer?

– Ja, då. Just nu bor han kvar här och brukar vara nere på hallen. Jag ser honom ofta. Han är en grym person.

Alexander Steen. Foto: Bildbyrån

KOPPLAS TILL SHL

Jacob de la Rose kontrakt går ut efter säsongen.

I svensk media har han placerats både i Färjestad och Leksand till kommande säsong. Själv har han inte tänkt så långt som till nästa säsong ännu utan har främst fullt fokus på spel i NHL.



– Jag har inte funderat så mycket på det ännu. Vi får först se hur resten av den här säsongen utspelar sig. Efter det får vi se om St. Louis vill ha kvar mig eller inte. Jag har inte bestämt mig för någonting än så länge utan vi får ta det efter säsongen.

Känner du att du får den istid du behöver för att fortsätta utvecklas som hockeyspelare?

– Det är svårt att säga. Trots allt är det NHL vi snackar om som är världens bästa liga. Jag får helt enkelt ta det jag får. Alla hade velat spelat mycket i varje match, men man får ta den roll och göra det bästa av den istid man får, avslutar Jacob de la Rose.

