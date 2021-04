Efter besvikelsen i Djurgården - jagas av nordamerikansk klubb

Det var många som blev förvånade då det under helgen stod klart att förra VM-målvakten, Lovisa Berndtsson, inte skulle få förlängt med Djurgården. Hon kom till klubben 2015 från SDE Hockey. Säsong två var hon med och vann SM-guld med Djurgården på Stora Mossen i Bromma.

Samma säsong tog dessutom förbundskaptenen, Leif Boork, med henne till VM, men nu är alltså tiden i klubben över.



– Självklart blev jag både väldigt besviken och ledsen. Jag hade inställningen att fortsätta i Djurgården i och med att jag trivts så bra, berättar Lovisa Berndtsson för hockeysverige.se dagen efter det officiellt stod klart att hon inte får nytt kontrakt med klubben.

– Efter att ha varit lite korta sejourer i andra lag kändes det som att jag hittat hem i Djurgården. Det är jätte, jättetråkigt och jag blev, som sagt var, väldigt besviken och ledsen.

Det hörs på dig att du med råge är besviken, kan du klä ord på dina känslor när du fick beskedet?

– Nu har jag ändå haft lite tid att smälta beskedet och jag har fått hjälp av min mentala tränare. Klart att jag fortfarande känner en besvikelse.

– Jag har trivts jättebra i gruppen och har alla mina närmsta vänner i laget. Vi har funkat så himla bra i vardagen också. Dessutom har vi haft bra träningsmöjligheter och jag har fått spela mycket. Självklart gnager det fortfarande i mig, men samtidigt måste jag försöka gå vidare och se vad jag ska göra under fortsatta karriären.

Hur motiverade Djurgården att du inte skulle få nytt kontrakt?

– Vi har haft en dialog tidigare under säsongen i och med att jag hade planer på att göra min höftoperation. Egentligen har vi bara sagt att vi skulle hålla dialogen öppen.

– Jag hade min operation planerad till direkt efter säsongsslutet. Djurgården tyckte nog att det kändes osäkert att sajna mig där och då. Dom var antagligen oroliga för när jag skulle komma tillbaka. Jag vet inte om dom även var oroliga om jag skulle komma tillbaka.

– Det var den anledningen jag fick, att jag skulle göra min operation och det då kändes osäkert att ge mig ett kontrakt. Som dom lade ut på hemsidan så ville Djurgården också ge chansen till dom två yngre målvakterna (Ida Boman 18 år och Wilma Nilsson 20 år).

Lovisa Berndtsson firar SM-guldet 2017. Foto: Ronnie Rönnkvist

"JAG GJORDE EN BRA SÄSONG"

Lovisa Berndtsson spelade 22 matcher och hade en räddningsprocent på 90.3 säsongen 2020/21.



– Jag tycker att det kändes lite upp och ner, men jag hade ändå perioder där jag presterade på en hög nivå. Däremot kände jag inte att jag hittade tryggheten i mitt spel som jag gjort tidigare.

– Nu har jag haft problem med höften under flera år. Den här säsongen är den då jag har haft mest smärta. Jag hade väldigt ont både under träningar och matcher, men framför allt efter träningar och matcher.

– Jag tycker ändå att jag gjorde en bra säsong. Speciellt med dom förutsättningarna jag hade.

Idag går 32-åringen från Västerhaninge fortfarande på kryckor efter operationen, men hon räknar med att bli helt återställd.

– Nu är det svårt att säga så mycket eftersom operationen är så pass färsk, men den gick jättebra. Jag har redan varit hos fysion en gång. Han kunde redan se att rörligheten var bättre än innan operationen.

– Rehabiliteringen efter har börjat jättebra. Samtidigt kan inte läkarna säga att jag blir 100 procent återställd, men det kommer bli bättre än innan. Av dom som fortfarande spelar och som har gjort en sådan operation har jag hört att dom idag är helt smärtfria. Det är också vad jag hoppas på.

UTLÄNDSKT INTRESSE

Totalt blev det sex säsonger för Berndtsson i Djurgården och när hon blickar tillbaka på tiden där gör hon det med idel positiva minnen.



– Det har varit jäkligt kul. Jag har haft en grym utveckling. När kom till Djurgården var jag inte ens en given förstamålvakt.

– Under mina år i Djurgården har jag blivit en stark förstamålvakt, vunnit ett SM-guld och fått spela i landslaget. Det har varit mycket glädje och en enorm utveckling.

När du kom till Djurgården var du en okej SDHL-målvakt, men efter hand har du växt ut till en VM-målvakt, vad ligger bakom den utvecklingen?

– För det första har jag haft väldigt bra målvaktstränare under alla år. Jag började köra med Janne Öhman under flera säsonger. Efter det har jag fått träna med Fredrik Lindgren under tre säsonger.

– Mycket som jag tror gjorde att det släppte var förtroendet jag fick av tränarna redan från start i Djurgården. Nisse Ekman värvade in mig för att vara förstamålvakt. Jag hade inte riktigt haft ett sådant förtroende i någon SDHL-klubb.

Är karriären över nu?

– Nej, nej…, skrattar Lovisa Berndtsson.

Lovisa Berndtsson. Foto: Bildbyrån

Hur går tankarna framåt?

– Det är många tankar som far runt i huvudet. Just nu fokuserar jag på att rehaben ska flyta på bra så jag känner att jag börjar se vägen tillbaka.

– Sedan har jag kontakt med några lag, men vi får se vart det bär av. Jag vill hitta ett lag där jag får bra förutsättningar för att träna och spela matcher, men framför allt kunna komma in i säsongen på ett bra sätt och inte behöver stressa tillbaka efter operationen.

Har telefonen gått varm sedan det blev officiellt att du inte blir kvar i Djurgården?

– Varm har den inte gått, men det finns några erbjudanden både här och utomlands.

Utomlands?

– Jag har fått ett erbjudande från ett lag i NWHL. Klart att det skulle vara en jättehäftig upplevelse, men är mycket praktiskt som skulle behöva lösas då. Samtidigt är det många saker som håller mig kvar hemma i Sverige.

– Klart att det är kul att få erbjudandet och den uppmärksamheten så jag utesluter det inte helt. Det känns ändå lite långt borta för att det skulle bli av, avslutar ”Lollo” Berndtsson.

