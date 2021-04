Leksandstalangen trejdas – mitt under slutspelsmatchen

JVM-svensken Emil Heinemann spelar just nu för Leksand i SM-slutspelet.

Det 19-åringen är ovetandes om är att hans NHL-rättigheter under matchen har trejdats i utbyte mot den tidigare stortalangen Sam Bennett.



I draften 2020 valde Florida Panthers den svenske talangen Emil Heineman som 43:e spelare. Utan att spela några matcher för Panthers trejdas nu den svenske talangen till Calgary Flames.

I utbyte mot svensken skickas den före detta stortalangen Sam Bennett som valdes som fyra i draften 2014. Calgary får även ett val i andra rundan i årets draft i utbyte för Bennett.

Bennett to FLA for 2nd in 2022 and Emil Heineman (taken second round last year). Equivalent of two seconds.