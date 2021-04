Axelskadan hindrar svensken – inte redo för återkomst

Svenske Columbus Blue Jackets-forwarden Gustav Nyquist kämpar fortsatt med en cysta i axeln som har hållit honom utanför spel i snart fem månader. Nu går även Blue Jackets-general manager Jarmo Kekäläinen ut och meddelar att han inte ser en återkomst för svensken under säsongen som trolig.

I november kommunicerades det från Colombus Blue Jackets att den svenske prickskytten Gustav Nyquist inte kommer att komma till spel på fem till sex månader.

Anledningen var en kronisk skada som Nyquist hade ådragit sig i axeln och som han har lidit av i flera säsonger, men har kunnat spela med fram tills november förra året.

Nu snart fem månader efter att svensken opererat axeln har det fortsatt inte kommunicerats något om en återkomst för svensken, trots att han var med på Blue Jackets senaste bortaturné.

Idag gick Colombus Blue Jackets general manager Jarmo Kekäläinen ut och meddelade att han har svårt att se en återkomst för svensken under säsongen och att målet är att få 31-åringen spelklar tills nästa år.

Nyquist spelade 70 matcher för sitt Blue Jackets förra säsongen och noterades då för 42 poäng under hela säsongen.



