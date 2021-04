Att följa upp en succé kan vara något av det svåraste som finns, speciellt för en liten klubb. Bland några positiva överraskningar från den gångna säsongen är det kanske framförallt en förening som på papperet ser ut att riskera den värsta baksmällan.



De var tre klubbar som stod ut lite extra som positiva överraskningar genom att ta sig till och sedan också prestera väldigt väl i Allettorna den här säsongen. De fick kliva av säsong efter åttondelsfinalspelet, men Forshaga, HC Dalen och Mörrum ska verkligen saluteras för sina insatser.



Efter den typen av starka säsonger ökar dock förväntningarna. Motståndarna är varnade och lagen får betydligt mycket mer att leva upp till. Något som inte alltid är jättelätt att hantera. Speciellt inte som den typen av succé lagen gjorde den gångna säsongen ofta öppnar ögonen på andra och gör att spelare rör på sig till grönare jaktmarker. Att som förhållandevis liten förening bibehålla kontinuitet är svårt om man har lyckats.



Så var är risken för baksmälla egentligen störst?



Mörrum skaffade sig fastare mark under fötterna den gångna säsongen, har Thomas Engman kvar som huvudtränare och bygger för framtiden. Där känns det snarare som att förutsättningarna är ganska goda för att växla upp.



HC Dalen får förvisso mycket att bevisa, men tycks i alla fall initialt få behålla rutinerade Martin Thörnberg och har med likaledes rutinerade tränaren Per Gustafsson något att bygga kring. Man ska inte förvänta sig en ny andraplacering i Allettan, men den lilla Norrahammar-klubben kommer knappast falla igenom efter sin succé.



Då återstår det charmerande gnuggargänget från Värmland och där ser det lite mer oroväckande ut.



Forshaga var ett lag som jobbade oerhört hårt för varandra. De hade kul och körde och underkastade sig en spelidé på ett väldigt imponerande sätt. Mannen bakom det var engagerade tränaren Dennis Hall . Han fick laget att förstå att de inte ”bara var det anonyma gänget Forshaga” utan att de faktiskt var bra på riktigt. Men nästa säsong står Hall i båset i Glysishallen i Hudiksvall.



Dessutom, att jobba hårt är en förutsättning för att lyckas, men det är väldigt svårt att lyckas endast genom att jobba hårt. Och det är ju faktiskt så att Forshaga hade exceptionell spets den här säsongen.



De var inte särskilt många, men spetsspelarna levererade. Hade en spelare som Viktor Lennartsson inte tagit på sig ledarkavajen och visat sig som en av Hockeyettans bästa snajpers, hade inte Henrik Olsén anslutit med sin rutin och hade inte Joel Källström Englund visat sina känsliga passningshandleder, ja då hade Dennis Halls Forshaga kunnat jobba hur hårt som helst, det hade inte blivit lika framgångsrikt ändå.



Det var spetsen ovanpå det hederliga arbetet som gjorde Forshaga till en så entusiasmerande uppstickare under säsongen.



Och hur blir det nu med spetsen?



Jo, risken är synnerligen överhängande att just de spelarna precis som demontränaren försvinner. Viktor Lennartsson har öppnat ögon så väl i Hockeyettans yppersta topp som i Hockeyallsvenskan, Källström Englund ryktas kalla det en karriär och med Olsén vet man väl aldrig riktigt.



Låt säga att merparten av gnuggarmaterialet blir kvar i Forshaga. Det är ändå många killar med anknytning till Värmland som kan tänkas vilja stanna på hemmaplan. Utan spetsspelarna blir det en helt annan sak och det lär bli svårt att värva lika goda ersättare till en liten klubb som Forshaga.



Där har man en enorm utmaning inför kommande säsong. Man hade helt enkelt synnerligen god tajming den här säsongen. Både när det gäller tränare och spelare som av olika anledningar fann det passande att vara i krokarna.



När motståndarna approachar dem som ett topplag snarare än som en underdog kan det bli riktigt jobbigt framledes om man inte lyckas hitta helt rätt tränare och helt rätt spelare.



Det behöver inte per automatik bli en baksmälla, men det är mycket som måste blir rätt när årets stora succé ofrivilligt kan tvingas att bygga om.

