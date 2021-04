Efter sex år - nu lämnar guldhjälten: "Stor tomhet"

Hon kom till Djurgården från SDE redan år 2015. Nu har Lovisa Berndtsson spelat sin sista match för klubben.

Den landslagsmeriterade 32-åringen bekräftar själv nyheten på sitt Instagramkonto.

"Det är med en stor tomhet jag skriver detta inlägg...

6 år, 225 matcher och 1 SM-guld blev det i Djurgårdströjan och det är något jag bär med mig in i framtiden med stolthet. Jag vill tacka Djurgården för dessa 6 år, tack till alla som hjälpt mig utvecklas till den målvakt jag är idag men framförallt tack till alla fantastiska lagkamrater jag fått lära känna och spela med under dessa år".

GULDHJÄLTE

Berndtsson hintar dock om att karriären inte är över ännu.

"Vi ses på isen i vinter igen, i vilka färger återstår att se".

Berndtsson var stor guldhjälte när Djurgården så sensationellt vann mästerskapet 2017. Under slutspelet stod hon sju matcher, räddade 95,8 procent av skotten, och släppte in 0,98 mål per match. Hon belönades då också med en plats i VM-truppen.