Ännu en NHL-svensk placeras på waivers

Lucas Wallmark sajnades till Chicago Blackhawks inför årets säsong.

Det har dock inte alls blivit någon succé för den förre Luleåstjärnan som haft svårt att ta en regelbunden plats i Blackhawks. Hittills har han bara fått spela 16 matcher där han varit mållös samt stått för tre assist.

Nu sätts Wallmark upp på waivers av Chicago vilket innebär att han kan plockas upp av vilket annat NHL-lag som helst det närmaste dygnet.

Wallmark (CHI) and Kero (DAL) on waivers. Both from yesterday clear