Efter turbulensen – Brynäs stänger träningarna

Efter den stormiga helgen tar nu Brynäs beslutet att stänga samtliga träningar under kvalspelet mot HV71, som inleds i morgon.

"Brynäs IF kommer att ha stängda träningar för SHL-truppen under kvalspelet mot HV71. Restriktionerna gäller både media och privatpersoner. Detta för att ge spelarna största möjliga lugn in i den utmaning de står inför", skriver klubben på sin hemsida.

I lördags kväll kunde Sportbladet avslöja att klubben valt att sparka huvudtränaren Peter Andersson samt assisterande tränaren Viktor Stråhle för att istället ersätta dem med Josef Boumedienne och Nils Ekman.

Under gårdagen blev avskeden och anställningarna officiella, samtidigt som Brynäs sportchef Michael Sundlöv valde att avgå i förtid.

Detta är inte första gången en klubb i en pressad situation väljer samma lösning. Inför SHL-kvalet mot Leksand 2019 valde Mora att stänga sina träningar för att "ge laget bästa möjliga förberedelser till varje match".

För Mora slutade kvalspelet mot Leksand med att man åkte ur SHL.

