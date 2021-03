Man väntade in i det sista, men tillslut fann Tranås ingen annan lösning än att byta tränare. Det var sista kortet klubben hade att spela inför det negativa kval som väntar. Men hur kommer förändringen som tillkännagavs igår att påverka egentligen?



När de hade testat allt men inte lyckats återstod tillslut bara en enda åtgärd.



Klubbchefen Stefan Fransson försökte in i det sista undvika att göra sig av med huvudtränaren Niclas Högberg , men när Tranås förlorade i sista omgången och kastades huvudstupa ner i det skräckinjagande negativa kvalet fanns det slutligen ingen återvändo.



Tranås hade testat allt från allvarliga snack till att panikvärva transatlanter i klump, när ingenting lyckades vrida den havererade säsongen i rätt riktning fanns tillslut bara ett enda kort kvar att spela (något jag skrev några rader om redan i januari). Man sparkade tränaren.



Det går att se det ur två olika vinklar.



Den ena är att förändringen kommer lite sent, att man agerar när skadan så att säga redan är skedd. Den andra att man genom att göra det precis innan kvalet ska ta sin början skapar den där kortvariga effekten av ett skifte som kan göra att man räddar Hockeyettan-kontraktet.



Det kan gå i precis båda riktningarna.



Men själva lösningen är intressant. Tranås hyr alltså in duon Jussi Salo och Mikael Johansson från Vita Hästen. De ska komma in i båset, rädda Tranås och sen omedelbart återvända till sina huvudsakliga sysslor i Norrköping.



Å ena sidan är det förstås väldigt positivt att ha två så pass skickliga och rutinerade herrar så pass nära till hands att man kan begagna sig av deras kunskap i det här läget.



Å andra sidan, ni som har gott minne minns att just Jussi Salo och Mikael Johansson var tränare som fanns på Tranås radar redan innan säsongen och som nämndes i samma ryktesflora som Niclas Högberg.



Någonstans borde ju det bero på att det finns en röd tråd mellan tränarna, att de representerar något som Tranås var ute efter då. Att det så att säga finns tydliga likheter mellan dem. Ett lugn och en analyserande ådra.



Finns det någon risk med den här förändringen är det att ersättarna till Niclas Högberg kanske kommer in och är lite för lika. Att det blir nya röster, men att de egentligen inte skiljer sig så extremt mycket mot den röst som har tvingats lämna.



Visst, Jussi Salo kan säkerligen visa temperament, men någonstans kanske Tranås skulle ha behövt en skogstokig dåre som kommer in och pekar med hela handen, skriker så det sprutar fradga ur munnen (obs ej coronasäkert) och hotar spelarna med strafflöpning till Vetlanda om de inte ordnar det där jävla Hockeyettan-kontraktet.



Eller så räcker det med den glädje den nya tränarduon för med sig till en ganska dyster miljö.



Med all respekt för kunskapen hos alla inblandade. Jag tror inte att det är tränarna på bänken som avgör Tranås öde i det här kvalet.



Det är upp till spelarna att ta sig samman och försöka ordna det här. Främst för att rädda klubben förstås, men samtidigt också för att hedra det idoga arbete som Niclas Högberg ändå lade ner hela vägen in i slutet.



Det är ett fifty-fifty-läge att de klarar det.



* * *



Ikväll startar slutspelet med play-in-steget där de lite sämre lagen från Allettan ska försöka skaka av sig utmanarna från vårserierna.



Känslan är att det kan bli ganska täta fighter som ger oss en fingervisning om vart det här slutspelet egentligen kommer barka.



Menyn:



Eskilstuna Linden-Mariestad

Vännäs-Kalix

Vallentuna-Piteå

Halmstad-Visby/Roma



* * *



Apropå Tranås tränarförändring och play-in, det var givetvis ämnen vi tog upp när vi slog på podcast-mikrofonerna och spelade in ett nytt avsnitt (#169 Hockeyettans argaste person ) igår maestro Skoglund och jag.



Vi blickar framåt och diskuterar mötena i det kommande play-in-steget. Men vi snackar så klart också om att Tranås tillslut inte fann någon annan utväg än att sparka sin tränare, Piteås målskillnadshaveri, den kommande södra kvalserien och tungviktarna som blir valbara i åttondelarna.

Dessutom passar vi på att fundera över ett gäng kontraktsförlängningar som presenterats den senaste tiden. Bland en hel del annat.

Alla som stöttar via Patreon får tillgång till en bonuspodd där vi tittar närmare på ett gäng olika scenarier kring vad som händer med de olika Hockeyettan-serierna beroende på vilka lag som åker ur och klarar sig kvar. Samtidigt som vi funderar över anledningen till det faktum att endast seriesegrarna i det negativa kvalet är garanterade spel i Hockeyettan kommande säsong. Vi diskuterar i ”Så påverkas ligan av kvalen”.



Ni hör podden i poddapparna eller här: https://www.mjornberg.se/2021/03/22/169-hockeyettans-argaste-person/

