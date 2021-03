Leksands IF lägger ner damlag: ”Kommer som en chock”

Leksands IF har länge haft ett damlag i andraligan DamEttan.

Men inte längre då laget nu läggs ner till följd av coronapandemin.

– Att laget läggs ner känns jättetråkigt och självklart kommer beskedet som en chock, säger tränaren Johnny Gers till damhockey.se.

Flera SDHL-lag har ett farmarlag, som ofta fungerar lite som en juniorlag, i andraligan DamEttan.

Men Leksands IF kommer inte längre att ha ett lag i 'Division 1' utan Leksands IF 2 läggs ner, det rapporterar damhockey.se.

– Att laget läggs ner känns jättetråkigt och självklart kommer beskedet som en chock så väl som för mig men speciellt för spelarna. Det har varit en annorlunda säsong där omständigheterna i pandemins tecken gjort det otroligt svårt att bedriva en bra verksamhet men man hoppades in i det sista att kunna ta nya tag och satsa på en normal säsong, säger tränaren Johnny Gers till sajten.



Tränaren menar att det inte varit så mycket kontakt mellan damlaget och föreningen i stort den senaste tiden.

– Den enda kontakten jag haft är via mejl då jag för över en månad sedan ställde frågan till Leksands IF om hur man tänkte inför kommande säsong och efter några försök att nå dem svarade Thomas Johansson (general manager) mig via mejl att man hade valt att se över hela verksamheten och bad om att få återkomma. Men sedan dess har jag inte hört något mera förens detta ramlade ner i min inkorg idag, säger Johnny Gers.



Det är oklart vad som ska hända med spelarna som återfinns i Leksands IF men enligt damhockey.se ska de bli erbjudna att gå ner och spela med killar.

