Tränaren bekräftar: Svenske veteranen lämnar

Trots god poängproduktion blir det ingen fortsättning i schweiziska Fribourg-Gottéron för den svenske veteranforwarden Viktor Stålberg.

I en intervju med MySports bekräftar Fribourgs tränare Christian Dubé att det inte kommer att finnas någon plats för den 35-årige svensken i nästa säsongs lagbygge, skriver hockeyfans.ch.

Dubé har tidigare fastslagit att klubben endast kunde skriva kontrakt med en av Stålberg eller kanadensaren David Desharnais till nästa säsong, då klubben inte har råd med fem utländska spelare.

Under gårdagen meddelade så klubben att Desharnais förlängt sitt kontrakt med klubben, vilket gör att Stålberg nu får leta efter en ny klubb. Den Stanley Cup-meriterade svensken har endast spelat elva SHL-matcher i karriären, då han representerade Frölunda under en kort sejour under NHL-lockouten 2012.

Den här säsongen har Stålberg producerat 27 poäng (13+14) på 32 matcher för Fribourg-Gottéron.

TV: Drömvärvningar för SHL-lagen