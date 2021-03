Bekräftat: Svenske målvakten trejdad

Jonas Johansson har varit på väg bort från Buffalo Sabres. Igår sågades han dessutom stenhårt av Sabres-reportern John Vogl.

Idag är det klart att Johansson får lämna botten – för toppen. 25-åringen har nämligen trejdats till Colorado Avalanche i utbyte mot ett sjätteval i draften 2021.

Johansson har i år 0-5-1 i matcher, en räddningsprocent på 88,4 och släpper in 3,79 mål per match.

The Sabres have acquired a sixth-round pick in the 2021 NHL Draft from the Colorado Avalanche in exchange for goaltender Jonas Johansson. pic.twitter.com/kAv1AT4MOF