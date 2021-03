Smitta i Boston – måste flytta matcher

Covid-19 ställer till det för Boston Bruins.

Flera av lagets spelare har placerats på NHL:s coronaprotokoll den senaste tiden vilket gör att Bruins nu får skjuta upp sina två närmaste matcher.

De skulle egentligen ha mött Buffalo Sabres på lördag och New York Islanders på tisdag men inga av matcherna kommer nu att spelas.

Schedule update: @NHLBruins games Saturday against the @BuffaloSabres and Tuesday against the @NYIslanders have been postponed. https://t.co/gt7KsgWNCe pic.twitter.com/yyAavBtP02