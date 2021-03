"Tror inte vi hade kunnat göra så mycket annorlunda"

Sist i SHL, långt efter konkurrenterna, och dessutom med ett coronautbrott när serien skulle börja gå i mål. HV71 är i ett, minst sagt, knepigt läge.

– Det som har varit kan vi inte göra någonting åt just nu utan det bara framåt, framåt hela tiden som räknas, säger jumbons assisterande general manager Johan Davidsson till hockeysverige.se.

HV71 genomgår just nu en tuff resa. Laget ligger sist i SHL, men inte nog med det. Mitt i den tuffa slutstriden har klubben drabbats av ett corona-utbrott inom laget.

Johan Davidsson är assisterande general manager i HV71. Givetvis är han inte speciellt nöjd över hur situationen är just nu i laget.

- Klart att läget naturligtvis kunde vara bättre, så är det ju. Vi tar varje dag och situation som uppstår som en utmaning, berättar Johan Davidsson för hockeysverige.se och fortsätter:

- Vi försöker lösa problemen som uppstår och hitta en väg till att bli bättre varje dag. Det är inte så många matcher kvar på säsongen, men dom vill vi genomföra på bästa möjliga sätt. Det är också vad vi fokuserar på just här och nu.

Ni har, som sagt var, drabbats av ett ganska omfattande corona-utbrott, hur har HV71 jobbat för att hålla viruset utanför laget?

- Vi har varit så noggranna som möjligt med allt man kan göra. Sedan är det en stor grupp människor som träffas varje dag. Det räcker att det smiter in någonstans ifrån. Då blir det tyvärr en snabb spridning precis som på vilket ställe som helst.

- Det är svårt och vi har dom kunskaper vi har. Vi jobbar stenhårt på att hålla hygien, hålla avstånd och så vidare. Vid symptom stannar man hemma och håller sig borta helt enkelt.

HV71 har haft coronaproblem den senaste tiden. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån



"LIKA FÖR ALLA LAGEN"

Johan Davidsson tror inte heller att dom som klubb har kunnat göra något annorlunda.

- Nej, jag tror faktiskt inte det. Givetvis ska egentligen dom som är mycket duktigare och smartare än mig svara på den frågan, men jag tror inte vi hade kunnat göra så mycket annorlunda. Vi kommer säkert få en massa bra svar på det i framtiden, men i dagsläget tror jag inte vi hade det.

HV71 är i en utsatt tabellposition och givetvis kan corona-utbrottet i laget påverka den mycket viktiga bottenstriden.

- Klart att det påverkar, men jag tror att det här påverkar alla lagen. Sedan gäller det att någonstans ha lite tur och hamna i rätt zon när man inte har det och framför allt inte få det när det betyder som mest.

- Det blir väldigt utslagsgivande och avgörande om du har en stor andel spelare som är krassliga. Spelare som kanske till och med är tillbaka och kan spela, men inte är 100 procent igen och så vidare. Samtidigt är det här lika för alla lagen på så sätt att vi vet om förutsättningarna.

- Har man otur hamnar man mitt i en period där det finns lite sjukdom. Klart att det då skulle påverka så vi får försöka undvika det framåt.

Johan Davidsson Bildbyrån

Rent sportsligt har HV71:s säsong varit allt annat än bra med tränarbyte och en tabellplacering som ingen i laget givetvis är nöjd med.

- Ligger man sist i serien är det naturligtvis inte bra, säger Johan Davidsson med allvar i rösten. Vi är långt, långt ifrån där vi vill och tycker att vi bör vara. Nu är vi där vi är och då får vi anta den utmaningen. Förstå att vi är där, utgå därifrån och försöka lösa det problemet.

Kan du se att du och Johan Hult som sportchefer kunde gjort något annorlunda för att backa upp sparkade coachen Nicklas Rahm?

- Över en hel säsong sett finns det säkert tusentals beslut som vi kan ha gjort annorlunda. Jag kan inte heller säga att det finns ett enskilt beslut, att hade vi gjort så i stället för så hade det blivit helt annorlunda.

- Det finns säkert jättemånga grejer vi hade kunnat göra annorlunda, men jag kan inte på rak arm här och nu säga vad det skulle vara. Det hamnar nog mer på att vi får analysera det efter säsongen och försöka titta på vad vi hade kunnat göra bättre.

- Samtidigt har det sedan säsongsstart varit fullt ös hela tiden och försökt hitta en väg till att spela en bättre hockey. Då har vi inte jättemycket tid på oss att titta bakåt.

- Vi befinner oss just nu i slutskedet när det extremt viktigt att blicka framåt och inte bakåt, så vi lägger inte all fokus på det just nu.

VALET AV "LILLIS"

In som ny tränare i stället för Nicklas Rahm kom Stephan ”Lillis” Lundh, ett ganska naturligt val enligt Johan Davidsson.

- Dels var ”Lillis” redan här och känner killarna. Han var ledig samtidigt som vi gillar ”Lillis” och tycker att han är jätteduktig, så valet var egentligen ganska naturligt.



Vad har förändrats i HV71 sedan han tog över som headcoach?

- Visserligen var han med ett litet tag innan han tog över som headcoach, men han var fortfarande en ny röst i den rollen.

- Sedan kan jag inte säga att det skiljer hur mycket som helst mellan honom och Nicklas i sättet att tänka ishockey och så vidare. Det är ändå en ny röst och ny människa som ställde sig vid rodret och som kanske har ett lite annorlunda sätt att prata med spelarna.

- Hade vi inte hamnat i den här situationen som vi hamnade i så hade det inte blivit så här. Nu hamnade vi situationen där vi kände att vi inte kom längre ”vi får inte till förändringen”. Då gjorde vi förändringen där ”Lillis” fick ta över.

- Svaret på din fråga… Diskussionen, pratet mellan spelare och ledare blir alltid annorlunda. Oberoende av vilka personer man byter så blir det en nystart.

"Lillis". Bildbyrån





Ett ”wake up call” för killarna i laget?

- Ja, så är det naturligtvis. En headcoach sitter med ganska mycket makt över en spelare, hans arbetssituation och så vidare. Klart att den dagen då ledaren inte finns kvar utan blir utbytt så förstår man som spelare ”oj, vi satt ju faktiskt i samma båt och inte fått till det”. På så vis blir det absolut ett ”wake up call”.

"KAN FLYTTA BERG"

Som spelare har du själv varit i utsatta positioner, vad krävs det nu av killarna och laget för att ni ska börja klättra uppåt i tabellen?

- I grund och botten är det ganska enkelt, det krävs poäng, säger Johan Davidsson med ett skratt och fortsätter:

- Det fattar alla, men framför allt handlar det om att alla bestämmer sig för vad man vill. Om man vill påverka eller sitta där om några månader och säga att vi borde gjort si eller så. Det handlar såklart om att man även måste välja rätt väg, men framför allt att man både som individ och grupp bestämmer sig.

- Man kan flytta berg om man bara bestämmer sig för det. Någonstans där är grunden. Sedan måste vi naturligtvis också praktiskt och tekniskt hitta ett vinnande spel så vi vinner matcherna. Får man med sig alla på tåget så är allt möjligt.

Finns det idag en plan B och kanske rent av C om HV71 skulle hamna i kval?

- Vi som ledare kommer aldrig ge upp förrän sista tåget har gått, så att säga. Hamnar vi en den situationen där det blir kval så måste vi självklart ha en plan för det också.

