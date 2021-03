Efter skadan – nu är svensken redo för spel igen

De senaste fyra matcherna har Florida Panthers fått vara utan Anton Strålman som utgick i matchen mot Nashville. Svensken har dragits med en underkroppsskada i lite mer än en vecka.

Inatt möter man Chicago Blackhawks men då finns Strålman tillgänglig igen, bekräftar klubben.

Strålman gör sin andra säsong i Panthers. 34-åringen har i år svarat för åtta poäng (2+6) på 22 matcher. Florida ligger just nu trea i Central Division där de slåss med Carolina Hurricanes och Tampa Bay Lightning i en tät toppstrid.

Florida får även tillbaka forwarden Anthony Duclair inatt.

