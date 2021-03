Smällen: Stjärnbacken skadad

En redan jobbig säsong blev ännu värre för Nashville Predators. Laget kommer nämligen att få klara sig utan sin lagkapten Roman Josi ett tag framöver.

Schweizaren har en överkroppsskada och blir borta "vecka till vecka". 30-åringen saknades i nattens förlustmatch mot Carolina

– Roman är en så värdefull kille både på och utanför isen. Vi kommer att sakna hans röst i periodpauserna. Ingen kommer att kunna gå in och ersätta honom rakt av men om de andra kan steppa upp lite i sina roller så kommer det att hjälpa, säger tränaren John Hynes till nhl.com.

Roman Josi har i år svarat för 16 poäng (2+14) på 25 matcher. Det är bara Filip Forsberg som har gjort fler poäng än honom i laget.

The Preds have recalled forwards Mathieu Olivier and Rem Pitlick and defenseman Jeremy Davies from the taxi squad.