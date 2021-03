Robin Lehner flyttas ner till AHL

Den svenske stjärnmålvakten Robin Lehner har dragits med en överkroppsskada sedan slutet av januari.

Nu närmar sig dock 29-åringen en återkomst till isen, men det kommer inte att bli i Vegas Golden Knights.

Lehner lånas nämligen ut till AHL-laget Henderson Silver Knights där han kommer att vara den närmaste tiden för att komma igång igen efter sina skadebekymmer. Vegas skriver dock på sin hemsida att han endast kommer att träna med farmarlaget.

Målvakten från Göteborg har bara spelat fem matcher den här säsongen, samtidigt som kollegan Marc-André Fleury har klivit fram och storspelat för Vegas. Lehners senaste NHL-match var för över en månad sedan, 7 februari, och han ska därför komma i form först innan han kommer få vakta kassen i NHL igen.

I sitt ställe har en annan svensk tagit plats bredvid Fleury då Oscar Dansk har flyttats upp från AHL. Han har främst fått agera båsdörröppnare men i helgen fick han vakta kassen för Golden Knights och tog då sin första seger i NHL sedan 2017. Oscar Dansk flyttas dock nu också tillbaka ner till farmarlaget Henderson.

Roster transactions:



- Robin Lehner will practice with the @HSKnights on a conditioning loan

- Logan Thompson has been recalled to the Golden Knights

- Patrick Brown will join the taxi squad

- Oscar Dansk and Tyrell Goulbourne have been assigned to HSKhttps://t.co/HpofJC2KZj