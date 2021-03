NHL:s tio längsta avstängningar – han stängdes av på livstid

Vilken är egentligen den längsta avstängningen i NHL:s historia?

Under ligans långa historia har det skett lite allt möjligt ute på isen. Det har varit allt från stämplingar, klubbor som har svingats som basebollträn till flygande tacklingar. Hockeysverige.se ser nu tillbaka på de längsta avstängningarna i ligan och vad som förorsakade dessa.

Ishockey har varit, är och kommer att förbli en fysisk sport där det kan ske olyckor. Spelet blir snabbare, besluten tas på millisekunder och mycket kan gå fel. Utav de tio längsta avstängningarna är det till synes däremot oftast helt avsiktliga handlingar som har gett anledning till avstängningarna.

För att kunna avgöra vilken som är den längsta avstängningen i NHL:s historia krävs det att man gör några avgränsningar. Detta innebär att alla avstängningar som har skett på grund av spelare eller ledares agerande utanför isen inte kommer att listas.

Avstängningar som Vjatjeslav Vojnovs kommer därför inte med trots att det kan argumenteras för att han har fått en av de längsta avstängningarna i ligan. Detta innebär även att de senaste årens avstängningar för olagliga substanser inte heller kommer med på listan och därför kommer inte namnen Nate Schmidt, Valentin Zykov eller Jarred Tinordi ta plats.

10. Todd Bertuzzi: 20 matcher

Todd Bertuzzi är inte den ende spelaren som för en aktion på isen har blivit avstängd i 20 matcher – men frågan är om inte hans agerande var det värsta av dem.



Den 16 februari 2004 i en match mellan Vancouver Canucks och Colorado Avalanche sträckte sig svensken Markus Näslund efter pucken. Detta snappade Avalanche-spelaren Steve Moore upp och åkte in i situationen för att dela ut en tackling.

Tacklingen tog mot Markus Näslunds huvud och svensken blev efter det fula tilltaget liggande på isen. Näslund var för tillfället ligans meste poängplockare den säsongen och starka känslor kokade efter Moores fula tackling.

Svensken lämnades utanför spel i tre matcher med en hjärnskakning men Moore klarade sig undan bestraffning från ligan. Bestraffningen för Moores tilltag skulle däremot komma då Vancouver-spelarna inte hade glömt händelsen från den tidigare matchen.

Bara fem dagar senare möttes lagen igen och redan i den första perioden hade fyra slagsmål brutit ut. Bara sex minuter in i matchen hade Moore slagits med Vancouver-forwarden Matt Cooke.

Efter den första perioden stod det fem-noll till Colorado som till skillnad från Canucks hade dykt upp till matchen för att spela hockey. När halva den tredje perioden hade passerat stod det 8-2 till Colorado och det var då Bertuzzi hade bestämt sig.

Vancouver-spelaren sökte upp Steve Moore på isen och ville starta ytterligare ett slagsmål. Moore ignorerade den kanadensiska forwarden som sedan tog till det helt otänkbara. Bertuzzi åkte upp bakom Moore, tog tag i hans tröja och svingade ett slag som träffade huvudet på spelaren.

Moore föll ihop okontrollerat och landade med huvudet först ner i isen. Bertuzzi var inte klar där. Tillsammans med Moore föll han rätt på den avsvimmade spelaren och delade ut ytterligare ett slag innan tre spelare till kom in i situationen och bildade en hög på den medvetslöse spelaren.

Moore låg kvar på isen en stund innan han kunde bäras ut på bår och köras till sjukhuset. Den då 26-årige Avalanche-spelaren var efter händelsen tvungen att avsluta sin karriär då en av nackkotorna hade skadats.

Todd Bertuzzi bestraffades med en avstängning på obestämd tid. I och med att säsongen efter ställdes in på grund av lock-outen var spelaren lämnad utanför spel i lite mer än ett år men avstängningen blev sammanlagt endast 20 matcher.

Hade det inte varit för lockouten hade avstängningen förmodligen hamnat högre upp på denna listan.

9. Dale Hunter: 21 matcher

Dale Hunter gjorde 1020 poäng under sin NHL-karriär, men han stod även för 3565 utvisningsminuter. Hunter var alltså över sin 1409 matcher långa karriär utvisad i snitt två och en halv minut per match.



Hunter var inte den mest sportslige spelaren som har klivit ut på isen och det kom han även att visa i en match mot New York Islanders i Stanley Cup semifinalen 1993.

Det var den sjätte matchen i serien och Washington låg redan under med 4-1. Ett mål till hade inneburit att det var spiken i kistan för Washington som låg under med 3-2 i matcher.

När den stökige forwarden då har kontroll på pucken i egen zon missar han en passning som istället hamnar på Islanders-stjärnan Pierre Turgeon.

Turgeon som under säsongen inte missat en enda chans placerade in pucken snyggt i mål, vilket fick Dale Hunter att tappa huvudet helt. När Turgeon firar målet med uppsträckta armar bestämmer sig Hunter för att sätta in en tackling på stjärnan som flyger rätt in i sargen.

Islanders-forwarden som hade noterats för totalt 135 poäng på 83 matcher i grundserien säsongen 1992/93 missade resten av slutspelet med skadorna som han ådrog sig av tacklingen.

Dale Hunter stängdes av från spel i 21 matcher på grund av det otroligt osportsliga tilltaget.

8. Raffi Torres: 21 matcher

i Stanley Cup-slutspelets första matchserie mellan Chicago Blackhawks och Phoenix Coyotes 2012 tacklades Marián Hossa till isen medvetslös.



Marian Hossa hade släppt iväg pucken några sekunder innan Phoenix-spelaren Raffi Torres med all hans kraft gick in för att tackla hårt. Tacklingen som delas ut tar i den oförberedde Hossas huvud.

Hossa som föll i isen medvetslös var tvungen att lämna isen på bår efter tacklingen. Raffi Torres som delade ut tacklingen försöker först att ta pucken med sin klubba och hade tid på sig att väja av från situationen. Istället för att väja av hoppar Phoenix-spelaren in med axeln som tar direkt i Hossas huvud.

Direkt efter tacklingen delades ingen utvisning ut till Raffi Torres, men efter matchen skulle han stängas av för interference, charging och huvudtackling. Genom de tre regelbrotten fick Raffi Torres en avstängning som skulle sträcka sig över 25 matcher.

Detta innebar att Torres skulle missa resterande delen av slutspelet. Efter en överklagan under sommaren 2012 bestämde NHL att Torres endast skulle missa 21 matcher. 13 av matcherna avtjänades redan i slutspelet samma år och de resterande åtta avtjänades den följande säsongen.

7. Gordie Dwyer: 23 matcher

Den 19 september 2000 spelade Tampa Bay Lightning och Washington Capitals en vänskapsmatch som skulle komma att bli allt annat än vänskaplig.



När ett stort slagsmål bröt ut på isen bestämde sig Gordie Dwyer som redan hade placerats i utvisningsbåset att återigen beträda isen och slåss. När Dwyer klev ut på isen igen försökte samtliga inblandade domare att stoppa honom från att återigen släppa handskarna.

Under slagsmålets gång gjordes flera försök att stoppa den till synes galna 22-åringen, men det fanns inget stopp. Dwyer fortsatte att slå trots att domare placerade sig mellan honom och måltavlan.

Agerandet innebar att Dwyer i matchen drog på sig tre matchstraff för abuse of officials. Efter matchen meddelades det att Dwyer skulle stängas av i hela 23 matcher för sina handlingar.

Avstängningen sträckte sig en match längre än den som tilldelades Jan-Axel Alavaara när han i Elitserien 1998 medvetet körde in i domaren Thomas Andersson. Avstängningen var däremot sju matcher kortare än den som tilldelades Fredrik Emsjö 2015. Emsjö körde in i en domares skridsko bakifrån och tilldelades 30 matchers avstängning i HockeyEttan.

Minnesregeln är: Rör du domaren finns det stor risk att det inte blir mer spel på ett bra tag.

6. Marty McSorley: 23 matcher

Att Marty McSorley endast placerar sig på en sjätteplats är chockerande. Att Donald Brashear efter det här överfallet ens kunde komma tillbaka till hockeyn är mirakulöst.



Den 21 februari 2000 spelades en match mellan McSorleys Boston Bruins och Brashears Vancouver Canucks. Med fem sekunder kvar på klockan bestämde sig McSorley för att svinga sin klubba i huvudet på Brashear som okontrollerat föll baklänges och slog huvudet i isen.

På grund av den brutala attacken ådrog sig den fruktade slagskämpen Brashear en tredje gradens hjärnskakning. Vilket kanske inte säger särskilt mycket men det är den värsta graden av hjärnskakning som en person kan ådra sig.

Överfallet var så pass grovt att McSorley först och främst stängdes av hela säsongen (återstående 23 matcher). Avstängningen förlängdes sedan till ett år men på grund av Boston-spelarens utgående kontrakt blev det aldrig några mer matcher i NHL.

Under avstängningen försökte McSorley söka sig till spel i Storbritannien och i Tyskland men blev stoppad båda gångerna av IIHF som samarbetar med NHL.

Utöver avstängningen blev McSorley villkorligt dömd i 18 månader för överfallet.

5. Jesse Boulerice: 25 matcher

Jesse Boulerice spelade totalt 395 matcher i NHL och noterades för totalt 1212 utvisningsminuter. Detta innebär att han spenderade i snitt tre minuter per match i utvisningsbåset. En halvminut mer i snitt än Dale Hunter.



Boulerice hade tröttnat på Ryan Kesler och ville därför ge igen på den skicklige spelaren. När Kesler spelar upp pucken bakom eget mål kommer Boulerice åkande från andra hållet i hög fart.

När spelarna närmar sig varandra är Kesler inte redo på det som kommer att ske. Boulerice sätter upp klubban i en crosschecking rörelse som tar direkt i ansiktet på Ryan Kesler som faller till isen.

Reaktionen efter händelsen tyder på att Boulerice inte menade att komma in med den kraften i smällen, men det gjorde han i vilket fall som helst. I en intervju efter matchen säger Boulerice att det inte var menat att ta så illa och att han var ångerfull.

Trots att spelaren var ångerfull hade han inte riktigt tagit lärdom av sina handlingar då han fyra år senare körde över en AHL-domare och bestraffades med en tio matchers avstängning.

Efter det fula tilltaget mot Ryan Kesler bestraffades slagskämpen med en 25 matchers avstängning.

4. Chris Simon: 25 matcher

På tal om att inte ta lärdom av sina handlingar. Med totalt åtta avstängningar under sin karriär har Chris Simon varit avstängd i 65 NHL-matcher.



Den 25 matchers långa avstängningen tilldelades honom efter att han med bladet på klubban slog New York Rangers-spelaren Ryan Hollweg i ansiktet.

Holloweg kommer i den föreliggande situationen upp i ryggen på Simon som reagerar kraftigt när han blir knuffad in i sargen. När Simon väl är tillbaka på benen hade han tappat sitt sunda förnuft. Bara fem sekunder efter att han var tillbaka på benen söker han upp Ryan Hollweg och slår honom med klubban direkt i ansiktet.

Holloweg låg länge till synes medvetslös samtidigt som ett stort slagsmål utbröt precis bredvid den skadade spelaren.

Chris Simon bestraffades med sin andra stora, men absolut inte sista avstängning i karriären och lämnades utanför spel i 25 matcher.

3. Chris Simon: 30 matcher

Nej, ni läser inte fel. Chris Simon är även trea på listan. Frågan är vilken av händelserna som är värst.



Bara ett halvår efter den 25 matcher långa avstängningen lyckades Simon ådra sig en avstängning på 30 matcher. Den här gången stampade han på finsken Jarkko Ruutu.

Efter en het diskussion mellan spelarbåsen i matchen mellan Pittsburgh Penguins och New York Islanders fällde Simon Pittsburgh-spelaren Ruutu. Bakifrån drog han undan Ruutus ben och när finländaren hade fallit till isen stampade han medvetet på Ruutus ben innan han lugnt klev in i båset.

Ruutu fick hjälp av lagkamrater för att kunna ta sig av isen och en välplacerad domare kunde dela ut matchstraff till Simon som direkt fick gå och byta om. I och med de tidigare avstängningarna togs det inte lätt på den här händelsen.

Simon stängdes av i 30 matcher och spelade aldrig igen i New York Islanders tröja.

2. Raffi Torres: 41 matcher

Raffi Torres tar återigen plats på listan och detta genom huvudtacklingen han delade ut på svensken Jakob Silfverberg i en försäsongsmatch. Tacklingen tog inte bara mot huvudet utan den var även sen.



Som i fallet med Hossa hade pucken redan lämnat svenskens klubba när Raffi Torres gick in för tacklingen. Med axeln träffar han Silfverberg som föll okontrollerat mot isen.

Tacklingen är inte värre än den han utdelade på Marian Hossa, men mellan de två fula tacklingarna hade Torres flera gånger sökt liknande tacklingar. Detta fick ligan att agera och stänga av spelaren länge.

Den 41 matchers långa avstängningen är den längsta i NHL:s historia för en tackling. Jämfört mot de tidigare exemplen så är tacklingar svårare att bedöma men varken Torres eller klubben San Jose Sharks valde att överklaga avstängningen.

Ett år efter avstängningen lade Torres skridskorna på hyllan och hans 15 år långa NHL-karriär avslutades med ett hjärnsläpp i en försäsongsmatch.

1. Billy Coutu: Livstid

1927 var en annan tid och det är svårt att säga exakt vad det var som hände den dagen då Billy Coutu inte bara attackerade en utan två av domarna i matchen.



Efter att hans Boston Bruins förlorat Stanley Cup-finalen 1927 ska Coutu enligt vissa uppmanats av den namnkunnige tränaren Art Ross att starta ett stort slagsmål. Slagsmålet samt attacken på domarna var så pass allvarliga att den dåvarande Boston-kaptenen bestraffades med en livstidsavstängning från ligan.

Mycket är spekulationer av vad som hände när Coutu tappade sitt sunda förnuft, men det är helt säkert att han på grund av överfallen bestraffades med en böter på 100 dollar och livstids avstängning.

1927 hävdes Coutus avstängning från hockey, men inte från NHL. Säsongen 1932/33 hävdes även avstängningen från NHL, men då hade Coutu redan pensionerat sig från hockeyspelandet.