Det har sagts att mer eller mindre alla spelare i Nashville är tillgängliga för en trejd under säsongen. Detta då Predators haft en mycket tung säsongsstart, och för närvarande ligger långt ifrån en slutspelsplats.

En av spelarna det ryktats allra flitigast om, vid sidan av backen Mattias Ekholm, är Filip Forsberg Forsberg har ett lagvänligt kontrakt, värt sex miljoner dollar till 2022, och har under säsongen vräkt in poäng. Svensken står noterad för 27 poäng på 26 matcher.

Sportsnets Elliotte Friedman har rapporterat att storsatsande Toronto Maple Leafs har visat intresse för stjärnsvensken, men de lär gå bet i jakten på Forsberg. Enligt Nashvilles general manager David Poile kommer Forsberg bli kvar.



– Filip Forsberg är inte en spelare vi är intresserade att trejda bort "anytime soon", säger Poile till ESPN 102,5.

Forsberg har gjort 380 poäng på 484 matcher i Predators. Han är med det femma i Nashvilles poängliga sedan klubben gick med i NHL 1998.

#Preds General Manager David Poile tells @dmac_1025 and @ChaseOnGame that Filip Forsberg isn't "going to be a guy that we have interest in trading any time soon"