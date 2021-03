Svensken prisas – uttagen i All Star-lag

Göteborgaren Ludvig Persson har denna säsong spelat med Miami University of Ohio Redhawks i NCAA. Det har gått så pass bra att han nu har blivit uttagen i ett av All Star-lagen.

21-årige Persson har en räddningsprocent på 93,0 och 2,40 i insläppta mål per match på sina 17 startade matcher. Den tidigare Frölundajunioren har även hållit nollan vid två tillfällen.

Leading #NCHCHockey with a .930 save % and ranking third with a 2.40 GAA in 17 starts, while posting ✌️ shutouts....@MiamiOH_Hockey's Ludvig Persson backstops the All-NCHC Second Team, along with the All-Rookie Team! 🙅‍♂️



