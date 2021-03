Stjärnan skadad – ryktas bli borta länge

Buffalo Sabres kaptenen Jack Eichel kommer inte till spel i natt mot Philadelphia Flyers.

Den 24-årige centern har ådragit sig en överkroppsskada som enligt Sportsnets Elliotte Friedman ska vara av den värre typen.

Buffalo Sabres redan tuffa säsong blir bara ännu värre.

Lagets kapten Jack Eichel ommer att lämnas utanför isen i matchen mot Philadelphia Flyers i natt. Detta efter att han har ådragit sig en överkroppsskada.

– Allt jag kan säga är att han definitivt inte spelar ikväll och han utvärderas. Vi kommer att informera när vi vet mer, säger Buffalo tränaren Ralph Krueger till NHL.com.

Enligt Sportsnets reporter Elliotte Friedman ryktas skadan vara av den värre typen. Detta är ännu inte bekräftat men klubben som just nu är inne i en tuff tid kan dess värre vara på väg mot än tuffare tider.

Laget har endast vunnit sex matcher av 23 möjliga den här säsongen och placerar sig sist i hela ligan.

We will see where this goes, as there are rumblings Eichel could be out longer term. No clarification at this time. https://t.co/gAQSWr7Lmd