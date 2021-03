Efter tuffa tiden i Djurgården – nu lyser han av självförtroende

Inför årets säsong skulle Simon Johansson ta ett stort kliv i Djurgården, var det tänkt. Saker och ting blev dock inte som han trodde och det var något som visade sig redan på försäsongen.

– Jag hade väl fått veta inför säsongen att jag skulle få en större roll än säsongen innan, få chansen i powerplay. Men jag kände att ju längre träningsmatcherna gick så hamnade jag i samma fack. Att jag skulle vara sjundeback och få spela mellan noll till tio minuter per match, beroende på hur det gick i matcherna säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag känner väl att jag inte fick den här chansen att spela fem, sex matcher där man får spela kontinuerligt 15-20 minuter och verkligen visa att jag kan spela. Utan det har alltid varit sjundeback och få spela två till tio minuter där det kan vara tre byten i ena perioden och sex byten i andra. Då är det svårt att komma in i matchen och hitta ett spel.



Det var en tung säsong i Djurgården för Johansson. Foto: Andreas L. Eriksson / Bildbyrån





Det blev totalt 34 matcher för Johansson i Djurgårdströjan denna säsong. På dessa blev det ett mål och tre assist med ett snitt på 9:24 i istid. I hans sista match med stockholmarna blev det bara en minut på isen mot Malmö.

"LÄT JÄKLIGT BRA"

Strax innan transferfönstret stängde öppnade det sig en möjlighet till betydligt mer speltid för Johansson. Tidigare hade inte Djurgården varit speciellt sugna på att släppa iväg honom på lån men när man gjorde klart med Marc-André Gragnani tänkte man om.

– Eftersom jag inte fick spela så mycket så diskuterade jag lite med min agent om att kanske hitta någon utlåning för att få mer speltid. Mora och några andra klubbar var intresserade och Hedberg (Johan) ringde mig en kväll och det lät jäkligt bra, så allt gick väldigt fort.

Väl i Mora har det gått snabbt för stockholmaren att hitta rätt.

– Det har inte varit några problem överhuvudtaget. Det är nästan skönare att bo här uppe för du slipper all stress med trafik och så. Jag bodde i Nacka innan. Då visste man ju inte när man behövde åka på morgnarna till träningarna. Det kunde ta allt från 20 minuter till en timme. Här i Mora tar det liksom två till fem minuter till hallen. Det är faktiskt skönare här med tanke på trafiken.

Han erkänner dock att det finns en del dötid att slå ihjäl på dagarna.

– Jag blir rätt rastlös. Jag går och fikar, tar en promenad, spelar lite tv-spel eller tar en power nap. Jag funderar faktiskt på att börja plugga något. Jag är intresserad av träning och kost och sånt så det kanske blir något med det.

FÖRTROENDE FRÅN START

Desto mer har Johansson att gör på isen i Moratröjan. Där har han fått visa upp mycket av det som var tanken i Djurgården. 21-åringen har fått stort förtroende från Johan Hedberg och övriga ledare.

– Jag känner väl att jag fick förtroende från första början. Jag har fått spela mycket i alla former som finns. Jag kände också att jag bara ville komma in och spela mitt spel. Det har känts bra och sen är det roligt att det har trillat in lite poäng också. Sen i spelet tycker jag att jag har visat att jag kan spela bra.

Hur var egentligen självförtroendet efter tiden i Djurgården?

– Ja, det var väl inte något supersjälvförtroende direkt. Det var ganska dåligt. Det var när jag kom till Mora som det kändes att det var en nystart och kunde bygga upp det igen. Redan från första matchen kände jag att självförtroendet var mycket högre än i Djurgården.

Simon Johansson har fått betydligt mer speltid i Mora. Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån





Sedan dess har inte Simon Johansson tittat tillbaka. Han har hittills snittat hela 21:38 i istid och svarat för tio poäng (1+9) på elva matcher.

– Jag har inte varit så van vid det tidigare och det var lite av en chock i början men det är otroligt kul och jag åker runt med ett leende på läpparna. Jag känner verkligen att jag har ett stort förtroende från tränarna. Jag får spela powerplay, boxplay och det är otroligt kul att få spela mycket hockey igen.

Hur mycket växer du av den fina poängskörden?

– Det är väl klart att självförtroendet ökar när poängen trillar dit från första början. Jag vill ju vara med och bidra med poäng så det har helt klart hjälp självförtroendet. Det är alltid skönt att få resultat när man gör bra saker.

Men det är som sagt inte bara poängen som lyft Johanssons självförtroende. Mycket handlar om tränarnas vilja att ge honom chansen.

– De sa mest att jag skulle ut och spela mitt spel när jag kom hit. Jag känner att jag har gjort det från första början. Även om jag har gjort misstag så får jag chansen att spela igen och bara köra.

PAPPA STYR I LEKSAND

Flytten till Mora innebar även en liten märklig sak. Simons pappa, Thomas, är sportchef i rivalen Leksand.

– Det hade kanske varit värre om jag var från Dalarna, haha. Jag har ju ingen koppling dit så egentligen. Sen blir det väl alltid lite snack när farsan är sportchef där och jag spelar i Mora. Vissa tycker att det inte får vara så men jag bryr mig egentligen inte om det överhuvudtaget. Jag fokuserar hundra procent på Mora och vill hjälpa dem framåt.

Simon har även sin lillebror, Anton, i Leksands juniorlag. Att det blir mycket hockeyprat när familjen är samlad är ingen vågad gissning.

– Vi håller det ändå på en bra nivå. Men jag har alltid haft pappa som ett bollplank och han har alltid velat att jag ska komma till honom om jag behöver hjälp. Jag har alltid fått ta eget ansvar kring vad jag vill göra med karriären.

Att familjen skulle hamna i Mora respektive Leksand trodde inte många för bara några år sedan. Då tillhörde nämligen alla Djurgården. Nu laddar dock Simon Johansson för att avsluta säsongen i Hockeyallsvenskan med Mora på bästa sätt.

– Vi vill självklart komma så högt upp som mjöligt och har chansen att ta någon plats till. Vi har väl bra någon poäng kvar att ta för att säkra topp-6. Vi vill skaffa oss de bästa förutsättningarna inför fortsättningen. Nu har vi Södertälje precis framför oss så det är viktiga matcher som kommer.

Mora vill avsluta säsongen starkt inför slutspelet. Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån





Vad tror du om era chanser att gå hela vägen?

– Vad jag har hört så är vi ett jobbigt lag att möta. Jag tror att om vi får alla delar på plats, får utdelning framåt så kan vad som helst hända. På träningarna körs det som satan och det är nog inte lätt att möta oss. Vi vill skaffa oss en bra känsla inför slutspel, säger han.

Johansson är även tydlig med vad han själv ska göra för att behålla sin fina form.

– Jag ska fortsätta spela mitt spel, med pondus och vara aktiv både offensivt och defensivt. Samtidigt måste jag fylla på med vätska, mat och sömn så man känner sig hundra procent i varje match. Det har varit ett tufft spelschema. Förhoppningsvis blir det lite ledigt efter serien men sen är det full rulle igen.

Vad som händer efter säsongen återstår att se, då kontraktet med Djurgården går ut.

– Nja, vi får väl se. Just nu är det hundra procent fokus på Mora så får vi ta det andra efter säsongen, avslutar han.

