Klubbens besked: Petterssons skadebekymmer fortsätter

Elias Pettersson missar ytterligare en veckas spel med sitt Vancouver Canucks.

Ännu är det oklart när svensken kan göra återkomst, men Canucks har radat upp vinster i hans frånvaro.

Vancouver Canucks har gått som tåget utan svenskstjärnan Elias Pettersson.

Pettersson har missat de senaste tre matcherna med på grund av en överkroppsskada.

Nu meddelar klubben via sina sociala medier att svensken kommer hållas utanför spel i minst en vecka till.

Canucks har tre matcher de närmaste sju dagarna mot Montreal Canadiens, Edmonton Oilers och Ottawa Senators



Den 22-årige stjärnsvensken har gjort 10 mål och 21 poäng på 26 spelade matcher den här säsongen.

