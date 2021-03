Svenske KHL-stjärnan bakom suddenavgörandet

Det har blivit en jämn matchserie mellan Dynamo Moskva och Servestal Tjerepovet hittills.

Efter de två första matcherna i åttondelsfinalerna var ställningen 1-1 i matcher och hela matchserier stod och vägde även i den tredje åttondelsfinalen.

Jacob Berglund gav Servestal ledningen i mitten av den tredje perioden efter två mållösa perioder. Sedan lyckades Dynamo få in en kvittering med endast tre sekunder kvar av matchen för att tvinga fram en sudden death.

Det skulle dröja nästan hela den fjärde perioden innan vi skulle kunna få ett avgörande.

Med mindre än en halv minut kvar att spela kom Dynamo Moskva i ett 2-mot-1-situation där Daniil Tarasov och Oscar Lindberg ledde kontringen.

Tarasov passade över pucken till Lindberg och den svenske KHL-stjärnan sköt ett farligt skott som målvakt inte hade koll på. Pucken smet in bakom keepern och då kunde Tarasov komma in och peta in pucken i det öppna målet för att avgöra matchen.

Oscar Lindberg 🇸🇪 and Daniil Tarasov make it 2-1 for Dynamo! #GagarinCup pic.twitter.com/7lhiDeOWXK — KHL (@khl_eng) March 6, 2021

Dynamo Moskva kopplar därmed grepp om slutspelsserien och leder med 2-1 i matcher efter Oscar Lindbergs inblandning i det avgörande målet.

29-åringen från Skellefteå stod för 36 poäng på 44 matcher i KHL:s grundserie och var därmed den poängbäste svensken i ligan. Han står nu noterad för sin första poäng i Gagarin Cup efter lördagens avgörande.

