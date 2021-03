Tilltänkte stjärnan skadad – blir borta längre tid

Matt Duchene värvades till Nashville Predators för att vara en stjärna men 30-åringen har underpresterat.

Nu är centern också skadad och blir borta i cirka en månad.

Matt Duchene har inte haft en lyckad tid i Nashville Predators.

Han värvades för en stor pengasäck 2019 då han fick ett sjuårskontrakt med en lönetaksträff på åtta miljoner dollar per säsong.

30-åringen har dock inte levt upp till förväntningarna och den här säsongen har det bara blivit åtta poäng på 23 matcher för Duchene som har haft det tungt i ett svagt Predators.

Nu meddelar Nashville också att den tilltänkte stjärnan kommer att bli borta från spel en längre tid då han har drabbats av en underkroppsskada.

Skadan kommer hålla honom borta från spel i tre till fem veckor vilket innebär att han riskerar att missa mellan tio och 20 matchers spel.

#Preds forward Matt Duchene has been placed on injured reserve and will miss 3-5 weeks with a lower-body injury.



Preds recall Mathieu Olivier and Alexandre Carrier from the taxi squad. Michael McCarron reassigned to the taxi squad, Tanner Jeannot reassigned to Chicago (AHL).