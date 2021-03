Han är inne på sin tredje säsong i Leksand. Nu står det klart att August Berg blir kvar i klubben fram till säsongen 2022/23 då ett nytt kontrakt är påskrivet.

– Det ska bli grymt kul att fortsätta i Leksands IF, och framförallt att få spela inför hemmapubliken igen. Vi har byggt en väldigt bra grund under den här säsongen som vi ska vidareutveckla under nästa säsong, och det ska bli riktigt roligt att få vara en del av det även i fortsättningen, säger han till klubbens hemsida.

21-årige Berg har i år stått för elva poäng (5+6) på 41 matcher.



Leksands IF har kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt med backen August Berg. Detta innebär att Bergs nya kontrakt sträcker sig över säsongen 2022/2023.#leksandsifhttps://t.co/k5Kh4BO8P8 — Leksands IF (@leksands_if) March 6, 2021

Hetaste sista minuten-värvningarna i SHL

Matchrapporter: Seger för Färjestad som förlänger vinstsviten Leksand besegrade Örebro – och gick förbi i tabellen Leksand fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar