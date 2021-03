Tidigare backstjärnan avslutar karriären: "Varit en ära"

Det kommer inte som en chock att Brent Seabrook nu tvingas avsluta karriären. Den tidigare stjärnbacken har haft stora skadeproblem och har inte spelat något under säsongen. Nu meddelar han alltså att karriären är över.

– Jag är stolt över att ha spelat hela min 15-åriga NHL-karriär i Chicago Blackhawks. Det har varit en ära att spela det spelet jag älskar, framför fans som jag älskar, i en stad som jag och min familj har förälskat oss i. Efter flera operationer och timmar av rehabilitering och träning för att nå tillbaka till den nivå jag förväntas vara på kommer det inte vara möjligt för mig att spela mer. Det här är vad som är bäst för mig och min familj, säger Seabrook till nhl.com.

Senaste matchen Seabrook spelade vad den 15 december 2019. Sedan dess har han opererat ena axeln och båda höfterna och nu säger alltså kroppen ifrån.

Brent Seabrook spelade 1 114 NHL-matcher Chicago och stod för 464 poäng (103+361). Han har även tre Stanley Cup-titlar och ett OS-guld med Kanada.

Seabrook hade ett kontrakt fram till 2023/24 värt nästan sju miljoner dollar per år.

Your leadership & determination to win meant everything to your teammates, the city of Chicago & hockey fans everywhere. We were proud to watch you hoist 3 Stanley Cups & reach all of your NHL milestones in a #Blackhawks sweater.



On behalf of our organization, thank you Seabs! pic.twitter.com/Bctnvz4dGs