Det återstår bara några ynka omgångar av serien och fyra lag är inblandade i en intrikat strid kring två streck. Upplösningen av Allettan södra har potential att bli gastkramande.



I vanlig ordning är det tight hela vägen in på sluttampen i den södra Allettan och de sista skälvande omgångarna kommer bli avgörande för vilka som vinner serien och vilka som tar sig till slutspel.



Det mest dramatiska förfarandet hittar vi naturligtvis i tabellens botten där fyra lag (Visby/Roma, Mariestad, Mörrum och Karlskrona) gör upp om placeringarna på de olika sidorna om två streck. Ett ska bli topp sex, två ska till play-in och ett fjärde kommer att bomma slutspelet helt och hållet.



Vill man skulle man kunna blanda in Huddinge i diskussionen också, men de kan inte falla djupare än till en play-in-plats i sämsta fall och det ska mycket till även för att det ska hända.



Spana in den tighta tabellen och betänk sedan vad för spelschema de inblandade lagen har kvar.



Streckstriden i södra Allettan inför avslutningen.Skärmdump Swehockey



Visby/Roma

Mariestad (h)

Mörrum (h)



Mariestad

Karlskrona (b)

Huddinge (b)

Visby/Roma (b)

Karlskrona (h)



Mörrum

Nybro (b)

Visby/Roma (b)



Karlskrona

Mariestad (h)

Vimmerby (b)

Nybro (b)

Mariestad (b)





Det är oerhört raffinerat att lagen som är inblandade i striden kring strecken i flera av sina sista matcher möter varandra sinsemellan. Det kommer sätta extra mycket spets på det hela.



Några reflektioner inför det avgörande som stundar:



* Mariestad ser av självklara anledningar ut att vara det av lagen som just nu ligger under topp sex-strecket som har bäst förutsättningar att lyckas. Man har flest poäng (19) och dessutom två matcher färre spelade. Det är ett drömläge. Men då ska man ta i beaktande att laget kommer från två raka förluster mot HC Dalen och bara glimtvis har visat upp den karaktär som krävs för att lyckas i sådana här sammanhang. Dessutom ska tre av de fyra kvarvarande matcherna spelas på bortaplan. Laget har bara lyckats vinna en av sex bortamatcher så här långt i Allettan under ordinarie tid.



* Mötena mellan Mariestad och Karlskrona kan komma att bli helt avgörande. Det sätter verkligen spets på det att de ska mötas två gånger på upploppet. Vinner Karlskrona ikväll sätter det Mariestad i ordentlig gungning. Skulle skaraborgarna vinna i NKT Arena sticker det med stor sannolikhet hål på KHKs förhoppningar om att nå slutspel. Då blir uppförsbacken brant. Kort och gott, hur det går sinsemellan mellan Mariestad och Karlskrona kommer avgöra mycket.



* Visby/Roma ser ut att ha ett riktigt gynnsamt läge. Man ligger på sjätteplatsen inför de sista matcherna och har dessutom båda sina avslutande matcher på hemmaplan mot streckkonkurrenter. Läget att slå spiken i kistan för Mariestad och Mörrum måste vara rejält läskande. Men lägg då till ekvationen att Visby är Allettan södras sämsta hemmalag och bara har lyckats vinna en av sina sju hemmamatcher (mot seriejumbon Skövde) och att laget varit spelledigt sedan den 27 februari innan de ska skrinna ut mot Mariestad på måndag. Det är nio dagar utan match. Läget kan se bra ut på papperet, men i själva verket kan det vara rena skräcken för Visby.



* Så länge Nybro Vikings befinner sig i en strid för att vinna den södra Allettan är de en mardrömsmotståndare. Det svåraste man kan ställas emot i Allettan södra. Därför ska det nog mycket till för att Mörrum ska kunna hämta några poäng på söndag. Har Vikings besegrat så väl HC Dalen (ikväll) som Mörrum i helgen och därmed säkrat seriesegern kan Karlskrona däremot eventuellt få en lite enklare resa på tisdag.



* Mörrum vann det viktiga Blekingederbyt på onsdagskvällen, men det skedde först efter straffläggning. De två poängen som laxarna fick med sig är oerhört viktiga för möjligheterna att nå play-in, men frågan är om inte den poäng som KHKs kvittering till 4-4 i slutändan innebar är ännu tyngre. Den gör att laget med tanke på sina färre spelade matcher har råd att trampa fel åtminstone en gång även om Mörrum skulle vinna en av sina två svåra avslutande matcher (Nybro och Visby borta).



Magkänsla? Nja, det känns snudd på omöjligt att ha någon magkänsla här. Det kan gå precis hur som helst. Lagen är lika jämna som de är opålitliga i sin leverans.



Men någonstans känns det ändå som att kvällens match mellan Karlskrona och Mariestad är en enorm vägvisare. Vinner hemmalaget den, då tror jag de tar sig till slutspel medan Mariestad kan falla igenom fullständigt. Tar sig skaraborgarna samman och vinner, då kan spänningen som nu hajpats upp dö tämligen omgående.



Men hur som, fyra lag, några få omgångar och två streck. Den dramatiken måste man älska.

