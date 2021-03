"Jag mår bättre och är redo"

Den finske jättetalangen Kaapo Kakko har missat sex raka matcher. 20-åringen har under fyra av dessa varit uppskriven på ligans coronalista men till helgen är han tillbaka i New York Rangers laguppställning.

– Jag mår bättre. Jag var inte på is på tolv dagar men nu mår jag bättre och är redo att köra, säger han till nhl.com.

Kakko har spelat 13 matcher i år och gjort två mål och en assist.

