TV: "Vi hoppade ut genom fönstret och gick genom skogen"

– Vi gick genom skogen med ficklampa och hade chauffören redo, säger Lindström i Wikegård vs.



Joakim Lindström har varit 2000-talets kanske bästa spelare i SHL. Men han har även hunnit med tre svängar i NHL och en i KHL.

I veckans avsnitt av "Wikegård vs" på Sportkanalen berättar poängsprutan om en tuff tillvaro i Ryssland. Lindström avslöjar att han tillsammans med två lagkamrater smet ut från lagets gemensamma bostad, för att istället sova hemma. Ett beslut som kunde ha fått honom sparkad från klubben.

Lindström berättar i programmet också om varför han inte lyckades i NHL, sina tre Guldhjälmar, och föräldrarnas betydelse för karriären.

Hela avsnittet av Wikegård vs Joakim Lindström sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More.