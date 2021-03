Ryssland får inte spela med ryska flaggan i VM

Det ryska hockeylandslaget kommer inte att tillåtas tävla under rysk flagg under hockey-VM senare i år.

Det bekräftar Dmitrij Kurbatov, som är VD för det ryska hockeyförbundet, för nyhetsbyrån TASS.

Antidopningsbyrån WADA beslutade under 2019 att stänga av Ryssland från all internationell idrott i fyra år på grund av den statsstyrda dopningen samt manipuleringen av dopningstester som Ryssland ägnat sig åt under flera år.

I december 2020 kom idrottens skiljedomstol CAS med beslutet att straffet sänks till två år. Det innebär dock fortfarande att Ryssland kommer vara avstängda från alla stora internationella mästerskap.



Där innefattas även hockey-VM.

Det gör att Ryssland inte tillåts spela med den ryska flaggan i VM som spelas i Riga senare under 2021, rapporterar ryska nyhetsbyrån TASS.

– Våra idrottare kommer att delta men hockeyspelarna kommer att representera antingen deras federation eller den ryska olympiska kommittén, säger Dmitrij Kurbatov, VD för ryska hockeyförbundet, enligt TASS.



Det ryska hockeylandslaget kommer därmed att tvingas spela som antingen "FHR" (ryska hockey förbundet) eller ROC (ryska olympiska kommittén).

Hockey-VM 2021 kommer att spelas i Riga, Lettland och börjar 21 maj och avslutas 6 juni. Det ryska landslaget ska ingå i Grupp A tillsammans med Tre Kronor.

