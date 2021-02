Matthews skadad – missar stjärnmötet

Inatt är det toppmöte i den kanadensiska divisonen. Toronto, som leder tabellen, gästar Edmonton. Det är också två lag som har några av hockeyvärldens största stjärnor i Auston Matthews, Mitchell Marner, Connor McDavid och Leon Draisaitl.

En av superstjärnorna som tyvärr missat stjärnmötet är just Matthews. Amerikanen dras nämligen med en skada på högra handleden och blir borta några dagar framöver.

Auston Matthews is out tonight, according to Sheldon Keefe.