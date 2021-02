Det hör inte till vanligheterna, men Boston Bruins är inne i en tuff period just nu.

Under natten till fredag, svensk tid, blev man överkörda av New York Islanders med 2–7 – och när man ställdes mot New York Rangers under natten till lördag så inkasserades en ny storförlust.

Slutresultatet skrevs till 6–2 i Rangers favör.

– Det här händer inte i den här klubben och det får inte gå längre än såhär, säger Bostons back Brandon Carlo till nhl.com.

– Det har varit matcher under mina år där vi har haft en match som den (mot Islanders), men vi har alltid studsat tillbaka efteråt. Det här är oacceptabelt, säger.



För New York Rangers var Ryan Strome en av segerorganisatörerna med ett mål och två assist i matchen. Segern säkrades för första gången den här säsongen inför publik, då Rangers tog in 1 800 personer i Madison Square Garden.

– Det gav oss definitivt energi, utan tvekan. Under nationalsången fick jag gåshud och fick energi som jag hade har fått på länge, säger Strome.



New York Rangers – Boston Bruins 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)

New York: Phillip Di Giuseppe (1), Ryan Strome (6), Chris Kreider (9), Pavel Butjnevitj (5), Jonny Brodzinski (1).

Boston: Patrice Bergeron (8), Colin Blackwell (4), Brad Marchand (10).