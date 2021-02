Ekman-Larsson skrev historia i natt

För andra matchen i rad lyckades Arizona vända ett 0-3-underläge till seger i natt. Halvvägs in i den tredje perioden ledde Anaheim med tre mål, när Coyotes iscensatte en av säsongens häftigaste vändningar.

10:05 in i perioden reducerade Tyler Pitlick till 3-1. Efter 11:49 satte Jakob Chychrun 3-2. Efter 16:39 kvitterade Phil Kessel . I straffläggningen som följde efter en mållös förlängning avgjorde Christian Dvorak och fullbordade vändningen.

På två av Coyotes mål fanns Oliver Ekman-Larsson med i förarbetet. Den svenske stjärnbacken har levererat åtta assistpoäng på nio matcher, och nattens dubbla "äpplen" gjorde dessutom att Ekman-Larsson blev historisk. Han passerade då nämligen Keith Yandle och är nu den back som noterats för flest assistpoäng i Coyotes historia.

Yandle gjorde 246 assistpoäng på 558 matcher. "OEL" gjorde i natt assistpoäng 246 och 247 i sin 731:a match för klubben. Han både tangerade och slog rekordet, alltså.

And @OEL23 has now passed Yandle for the most assists by a defenseman in Coyotes history https://t.co/qIrsy754CS