TV-puckens alla vinnare - så gick det sen: 98:orna

Vilka är TV-puckens alla vinnare? Ronnie Rönnkvist ser tillbaka på den klassiska turneringens guldmedaljörer och tittar på vad som hände efter framgången i den här artikelserien på Hockeysverige Plus. I dag: spelarna födda 1998.

TV-pucken är en av våra institutioner i svensk ishockey. Men hur går det egentligen för spelarna efter att de deltagit – och framför allt då de som vunnit turneringen.

I artikelserien "TV-puckvinnarna" följer Ronnie Rönnkvist upp spelare som ingått i de vinnande lagen.

I dag har vi kommit fram till 2013 års TV-puck, som vanns av Västerbotten och deras kull född, huvudsakligen, 1998.

Västerbotten vann turneringen för andra gången på tre år, och det var främst via en stark defensiv de plockade hem turneringssegern för sjunde gången i regionens historia.

De nollade först Stockholm Syd i semifinalen, där de vann med 2-0, och gjorde om bedriften också i finalsegern mot Västergötland. Västerbotten vann med 3-0 sedan Filip Gustavsson alltså hållit sin andra raka nolla. Dessutom var det Oskar Stål-Lyrenäs som öppnade målskyttet i både semifinalen och finalen, och därmed alltså sköt det matchavgörande målet i båda matcherna.

Förstaperioden i finalen var mållös, men i upptakten av den andra akten spräckte Stål-Lyrenäs målnollan. Samuel Edvardsson fyllde på och sköt 2-0 i mitten av perioden, och i slutsekunderna stängde sedan backen Adam Thilander butiken genom att sätta 3-0.

MÅLVAKTER

Filip Gustavsson, Skellefteå J18

Åtta matcher

Moderklubb: Kågedalens AIF

Draftad i andra rundan 2016 av Pittsburgh. Efter tiden i Skellefteå valde Gustavsson spela i Luleå. Där SHL-debuterade han säsongen 2015/16. Avslutade säsongen 2017/18 med spel i AHL för Belleville Senators efter att trejdats till Ottawas organisation i februari 2018. Där inledde han även säsongen därpå. Inledde som lån från Ottawa säsongen 2020/21 i Hockeyallsvenskan för Södertälje, men har nu återvänt till Kanada. Världsmästare 2018. U20 VM-spelare 2017 och 2018. U18 VM-spelare 2016. Under sin tid i Luleå fick han Linda Blomqvist som målvaktstränare:

– Hon har betytt det mesta både utanför och på isen. Hon är gammal lärare så hon har även hjälpt mig om jag har haft strul med skolan. Men även allmänt i livet har jag alltid kunnat ringa henne. Hon har varit och är ett otroligt bra stöd. Som tränare är hon jättebra tekniskt.

– Det handlar om hur långt hon kommit i sin utveckling som målvaktstränare. Hon var tidigt framme med närspelet kring målet, små detaljer där. Sedan har det där byggts på.



William Wikström, Skellefteå J18

Spelade ej

Moderklubb: Skellefteå AIK

Flyttade säsongen efter TV-pucken över till Clemensnäs J18. Har sedan 2015 spelat för SK Lejon i Hockeyettan.



Filip Gustavsson spikade igen.Bildbyrån



BACKAR

Hugo Danielsson, Djurgården J20/Skellefteå J18

Åtta matcher, fem poäng (0+5)

Moderklubb: Nacka HK

Spelade säsongen 2014/15 för Djurgården J20, men åkte upp till Skellefteå igen till den kommande säsongen. Där blev det totalt två SHL-matcher mellan 2015 och 2017. Gjorde säsongen 2017/18 en match för Malmö J20, två för Tyringe i Hockeyettan och 30 i AIK J20. Spelade för Kristianstad i Hockeyettan säsongen därpå. Har numera lagt skridskorna på hyllan. U18 VM-spelare 2016.



Hardy Häman Aktell, Skellefteå J18

Åtta matcher, ett poäng (0+1)

Moderklubb. Kågedalens AIF

Draftad 2016 av Nashville. Spelade juniorhockey i Skellefteå fram till och med säsongen 2017/18. Gjorde därefter två säsonger i Hockeyallsvenskan för Björklöven innan Växjö i SHL värvade honom inför den här säsongen.

Hardy Häman Aktell (t.h.) firar segern med Filip Gustavsson.



Ludvig Mikaelsson, Skellefteå J18

Åtta matcher, ett poäng (0+1)

Moderklubb: Skellefteå AIK

Spelade i Skellefteå J18 och J20 till och med säsongen 2017/18. Lånades även ut under tre matcher till Arboga i Hockeyettan under hans senaste säsong i Skellefteå. Spelade Division 2-hockey med Clemensnäs från 2018 till mitten av den här säsongen då han bytte till Lejon i Hockeyettan.



Jacob Moverare, Skellefteå J18

Åtta matcher, åtta poäng (1+7)

Moderklubb: Östersunds IK

Draftad av Los Angeles 2016. Spelade mellan 2014 och 2016 för HV71 där han under sin andra säsong fick chansen till SHL-debut. Flyttade sedan över till USA. Spelade två säsonger i OHL för Mississauga Steelheads. Lånades sedan ut av Los Angeles till Frölunda under två säsonger. Där blev han dessutom svensk mästare 2019. U20 VM-spelare 2018. U18 VM-spelare 2016.Inledde säsongen 2020/21 så lån i finska SaiPa, men har nu åkt över till USA för AHL-spel med Ontario Reign.



Ludwig Stenvall, Skellefteå J18

Åtta matcher, tre poäng (0+3)

Moderklubb: Boliden FFI

U17-landslagsman säsongen 2015/16. Debuterade i SHL för Skellefteå säsongen 2017/18. Totalt spelade han tre SHL-matcher innan han inför säsongen 2019/20 skrev på för Björklöven i Hockeyallsvenskan. Lånades ut under andra halvan av säsongen till syskonklubben Teg. Spelar säsongen 2020/21 för Piteå i Hockeyettan.

Albin Söderlund, Skellefteå U16

Åtta matcher

Moderklubb: Skellefteå AIK

Gjorde efter TV-pucksäsongen en säsong med Clemensnäs J18 innan han slutade helt.



Adam Thilander, Skellefteå J18

Åtta matcher, tio poäng (5+5)

Moderklubb: Skövde IK

Gjorde en match i SHL för Skellefteå säsongen 2014/15. Gjorde två säsonger OHL för North Bay Battalion mellan 2016 och 2018. Återvände sedan hem till Sverige där han inledde säsongen i Hockeyallsvenskan med Almtuna. Lämnade Uppsalaklubben efter 13 matcher för spel i Division 3 med Falköping. Gick sedan vidare till moderklubben Skövde i Hockeyettan där han fortfarande spelar. U18 VM-spelare 2016.

– Helt sjukt, det känns så otroligt skönt, sa Thilander om segern och att även få avsluta målskyttet till SVT efter finalen mot Västergötland.

Adam Thilander under finalen i U18-VM.



Filip Westermark, Skellefteå J18

Åtta matcher, tre poäng (0+3)

Moderklubb. Skellefteå AIK

Spelade juniorhockey i Skellefteå till och med säsongen 2017/18. Gjorde säsongen 2018/19 sex matcher för Lejon i Hockeyettan. Gjorde ett uppehåll säsongen 2019/20, men har nu återvänt till spel med Lejon.



FORWARDS

Samuel Edvardsson, Skellefteå J18

Åtta matcher, två poäng (2+0)

Moderklubb. SK Lejon

Gjorde en säsong ytterligare för Skellefteå J18 innan han slutade spela.

– Riktigt härligt att vi lyckas gå hela vägen. Vi gör en ganska bra match, vi spelar bra i andra perioden, då får de ingenting, sa han till SVT efter matchen.

Jubel och sorg efter Edvardssons 2-0-mål i finalen.



William Eriksson, Björklöven J18

Åtta matcher, tio poäng (7+3)

Moderklubb: IF Björklöven

Spelade mellan 2014 och 2018 i Modo där han säsongen 2017/18 fick chansen två matcher i Hockeyallsvenskan. Har sedan säsongen 2018/19 spelat för Björklöven i Hockeyallsvenskan, men var även utlånad 22 matcher till Vännäs i Hockeyettan under sin första säsong i klubben.



Oskar Hägglund, Björklöven J18

Åtta matcher, ett poäng

Moderklubb: Hörnefors IF

Spelade juniorhockey i Björklöven till och med säsongen 2016/17. Har därefter coachat Vännäs J18, och LN91 i Division 2. Är den här säsongen coach för Björklöven J18.



Oliver Kempainen, Skellefteå J18

Åtta matcher, sex poäng (4+2)

Moderklubb. Clemensnäs HC

Spelade juniorhockey i Skellefteå till och med säsongen 2017/18. Skrev sedan på för Vimmerby i Hockeyettan. Där blev han kvar till mitten av säsongen 2020/21 då han återvände hem till Skellefteå för spel med SK Lejon.



Simon Krekula, Skellefteå J18

Åtta matcher, sju poäng (2+5)

Moderklubb: SK Lejon

Son till tidigare elitseriespelaren Fredrik Krekula. Debuterade för Skellefteå i SHL säsongen 2016/17. Lämnade klubben 2018 för spel två säsonger med Vita Hästen i Hockeyallsvenskan. Flyttade i slutet av hans andra säsong i Norrköping till BIK Karlskoga. Spelar för Västervik säsongen 2020/21, men har även spelat för Nybro i Hockeyettan under säsongen. Har spelat i U16, U17 och U18-landslagen.

Simon Krekula i kamp om pucken.



Alexander Lidén, SK Lejon J20

Åtta matcher

Moderklubb: SK Lejon

Spelade i Lejon J20 till och med säsongen 2017/18. Gjorde även två matcher med Skellefteå-klubben i Hockeyettan. Spelar sedan 2018 i Division 3 för Partille.



Linus Lindström, Skellefteå J18

Åtta matcher, fyra poäng (1+3)

Moderklubb: Skellefteå AIK

Draftad Calgary 2016. Debuterade i SHL för Skellefteå säsongen 2015/16 och har under hela sin karriär spelat för samma klubb, förutom säsongen 2018/19 då han lånades ut under fem matcher till BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan. U20 VM-spelare 2018. U18 VM-spelare 2015 och 2016.

Linus Lindström spelar idag för Skellefteå i SHL.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Erik Rainersson, Björklöven J20

Åtta matcher

Moderklubb: IF Björklöven

Inledde säsongen 2016/17 med spel i NA3HL för New Ulm Steen, men återvände under säsongen till Björklöven. Debuterade i Hockeyallsvenskan säsongen efter, men lånades ut under sin andra A-lagssäsong till Teg och Piteå. Säsongen 2019/20 inledde han i Björklöven, men lånades ut till Östersund i Hockeyettan där han även spelar säsongen 2020/21.



Melker Strömqvist, Skellefteå U16

Åtta matcher

Moderklubb: Clemensnäs HC

Slutade efter TV-pucksäsongen.



Oskar Stål Lyrenäs, Modo J20

Åtta matcher, elva poäng (5+6)

Moderklubb: IF Björklöven

Debuterade i SHL för Modo säsongen 2015/16. Gjorde därefter två säsonger ytterligare i Modo, men då med spel i Hockeyallsvenskan. Skrev inför säsongen 2018/19 på för Björklöven, men valde i mitten av säsongen därpå att lämna Umeå för spel i Tingsryd. Spelar den här säsongen för Mora i Hockeyallsvenskan. Har spelat i U17, U18, U19 och U20-landslagen. Vann J20 SM-guld 2017. Kort efter SM-guldet kom det tragiska beskedet att hans gode vän, Markus Olsson, gått bort. Det var den 9 april 2017 som den blott 20-årige Modo-målvakten hittades avliden i Örnsköldsvik. Händelsen satte djupa spår hos Stål Lyrenäs, Modo… Ja egentligen hela hockeysverige.

– Det är nog en av dom jobbigaste dagar jag har varit med om, sa Oskar Stål Lyrenäs när hockeysverige.se träffar honom i samband med Juniorkronornas samling i Segeltorp utanför Stockholm samma år.

– Att en så snäll, fin och omtänksam kille skulle gå bort alldeles för tidigt är otroligt sorgligt. Jag får tårar i ögonen nu när jag tänker tillbaka på vad som hände.

Oskar Stål Lyrenäs minns sin vän som en människa som spred god stämning genom sin personlighet.

– Markus var en otroligt snäll och glad kille. Han hade alltid ett leende på läpparna och var den som hälsade på alla hallen. Han var verkligen en omtänksam kompis och nog den snällaste personen jag någonsin träffat.

– Allt var så otroligt tragiskt och då insåg man verkligen att skilja på sporten och livet bredvid.

Kontrasten blev extrem för Oskar Stål Lyrenäs och hans lagkamrater i Modo. Den ofattbara tragedin med Markus Olsson föregicks av säsongens höjdpunkt laget bärgade JSM-guldet i Nyköping.

Ludvig Vännström, Björklöven J18

Åtta matcher, sju poäng (4+3)

Moderklubb: Tegs SK

Spelade juniorhockey i Skellefteå mellan 2014 och 2018. Gjorde därefter två säsonger i Hockeyettan för Piteå. Spelar säsongen 2020/21 för Vimmerby i Hockeyettan.



Lukas Öhgren, Clemensnäs J18

Åtta matcher, ett poäng (1+0)

Moderklubb: Skellefteå AIK

Gjorde en säsong ytterligare för Clemensnäs U18 innan han avslutade karriären.



COACH

Tommy Henriksson

Coachade Björklöven i TV-pucken även 2016. Coachade Tegs J20 säsongen 2016/17 och Björklövens damer 2019/20.

DE PRISADES SOM BÄSTA SPELARE

Stefan Livs målvaktsstipendium gick till Filip Gustavsson, Västerbotten

Draftades 2016 av Pittsburgh i andrarundan. Organisationen skrev ett kontrakt med honom i juni 2017.

– Jag åkte inte dit på rookiecamperna utan jag var bara där på development-campen. I fall jag hade åkte på rookiecampen hade jag missat väldigt mycket av försäsongen med Luleå och första SHL-matcherna. Jag stannade hellre i Luleå så jag fick starta säsongen där, berättade målvaktstalangen i en intervju december 2017 och fortsatte:

– I år var jag faktiskt inte på is någonting under development campen, utan i stället var jag med runt omkring allting. Jag var mest där för att lära känna alla.

Hur upplevde du Pittsburghs organisation?

Lill-Strimma-stipendiet gick till Jacob Moverare, Västerbotten

En som uppskattar Moverare är hans tidigare tränare i Frölunda, Roger Rönnberg:

Han lär sig nya saker varje dag och är en oerhört fin kille att jobba med, sa Rönnberg som medgav i en intervju med hockeysverige.se att det samtidigt fanns en del utvecklingspotential hos sin backadept:

– Han behöver jobba mycket med sin fysik – det när nog det viktigaste. Sen finns det vissa tekniska detaljer som han behöver slipa på, som skridskoåkningen till exempel. Men han har fantastiska egenskaper som spelare i det taktiska, så det finns en riktigt bra grund att jobba med.

Sven Tumba-stipendiet gick till Filip Forsmark, Västergötland

Svarade för 13 mål och totalt 28 poäng på åtta matcher i TV-pucken. Spelade TV-puckssäsongen för Frölunda, men kommer ursprungligen från Skövde. Spelar sedan två säsonger tillbaka för Merrimack College i NCAA som berättade om sitt mål med sin hockey efter turneringen ”Alla som spelar TV-pucken har nog det målet, att en dag få spela i NHL”







