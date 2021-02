Det blir mycket fokus på streckdramatik, spänning och vad som komma skall under våren. Men nu är också tiden att fundera lite över framtiden och hur Hockeyettan kan komma att se ut.



Det slog mig härom dagen. Hade det varit en vanlig säsong hade ungefär 20 av lagen i Hockeyettan gått på semester vid det här laget. Då hade seriespelet varit avslutat och de mindre lyckligt lottade tvingats inleda försäsongsträningen.



Nu har vi istället flera veckor av upplopp i serierna och efter det slutspelet och kvalserien framför oss. Det rimmar mycket bättre med den smältande snön än att så många redan skulle ha varit färdigspelade.



Nu beror det förstås till stor del på coronan och alla avbrott den fört med sig. Pandemin hade vi kunnat vara utan. Men effekterna den fört med sig skapar en situation som är värd att överväga inför framtiden.



Nu när det inte längre finns någon anledning att ”gå i takt” med Hockeyallsvenskan för att kvalet ska klaffa fram på vårkanten tycker jag att de i beslutande positioner borde överväga att förskjuta säsongen från och med nästa säsong. Inte för att de måste, utan för att de kan.



Att spela seriespel från en bit in oktober till en bit in i mars istället för september till februari förefaller mycket mer rimligt. Dels för att slippa dra igång försäsongen mitt i sommaren, dels för att hockeyns spänning passar mycket bättre på våren när det är slutspelsväder.

Fallet med transferfönstret som bommade igen när de flesta (för att inte säga alla) lag fortfarande hade något att spela för är också en väldigt positiv effekt av en senarelagd säsong.



Klart värt att överväga kan jag tycka.



* * *



Låt säga att Boden skulle ta klivet upp i Hockeyallsvenskan den här våren samtidigt som det högst sannolikt blir Väsby eller Kristianstad som rasar ur den ädlare serien.



Hur blir serieupplägget inför nästa säsong då?



Det finns ju nämligen någon form av tyst överenskommelse. Hudiksvall vill inte spela i den norra serien och lagen i den norra serien vill inte ha Hudiksvall. I grund och botten har det förstås med resorna att göra.



Flyttar man bara Hudiksvall norrut finns inget problem med serieindelningen, men om den nämnda uppgörelsen fortsatt ska gälla blir det problematiskt om Boden skulle ta klivet upp i Hockeyallsvenskan.



Hockeyettan bantas ju inför nästa säsong. Målbilden är att 47 lag ska bli till 40 fördelade över fyra serier med lika många (10) i varje.



I norr är det väl egentligen inga större problem. Det är bara att lyfta upp ytterligare ett lag från kvalspelet och så är de där tio lagen ordnade. Men det som händer söderut (om nu Kristianstad och Väsby, det vill säga södra och östra är alternativen) är att det blir en övertalighet i någon av serierna.



Frågan är i så fall om man väljer att spela den södra eller den östra serien på elva lag, eller om man kort och gott väljer att kapa ytterligare ett lag i vårens kval. Det vill säga att bara ett lag klarar sig kvar i kvalserierna från öst eller söder.



Gissa om det skulle skapa ramaskri.



Mot den bakgrunden vore ju det smidigaste förstås att glömma allt som varit och skicka Hudiksvall norrut.

