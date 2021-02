"Han kommer att bli borta ett tag"

Inte nog med att St. Louis Blues blev nollat i hemmamötet med Los Angeles Kings.

Halvvägs genom matchen fick man även se sin svenske back Carl Gunnarsson hjälpas av isen efter en situation där han på ett obehagligt sätt fastnat med högerskridskon i sargen, samtidigt som han fick Kings-forwarden Gabriel Vilardis tyngd över sig.

Gunnarsson vred sig i plågor innan han med hjälp av en lagläkare, Robert Bortuzzo och landsmannen Jacob de la Rose kunde ledas av isen.

Carl Gunnarsson exits under trainers' assistance after suffering an apparent lower-body injury.

TV: FSMW

Stream: FSGO - https://t.co/l36bamqlKT#stlblues pic.twitter.com/MRlrqC7rle