”Bedrövligt – det är inte okej någonstans”

Björklöven tog en övertygande 6-2-seger mot Västerås under måndagskvällen.

Men efteråt var tränaren Hans Wallson ändå irriterad – på domarnas videogranskningar.

– Man måste kunna ta ett beslut själv någon gång här i livet, säger Wallson i C More.

Det blev en stökig tillställning mellan Björklöven och Västerås som ägde rum under måndagskvällen. Totalt delades 50 utvisningsminuter ut, varav 20 stycken tvåminutersutvisningar.

Domarna hade med andra ord fullt upp – och det var inte bara utvisningar som de fick jobba med. De gjorde även två längre videogranskningar för att kontrollera att det var regelrätta mål som gjordes.

Det fick Björklövens tränare Hans Wallson är reagera efter matchen.

– Matchen tar alldeles för lång tid. Varenda situation ska granskas och det tar ju fem, sex minuter per situation så matcherna är ju nästan tre timmar långa nuförtiden. Det tycker jag är bedrövligt, säger han till C More.

Wallson fick sedan frågan om hur han ser på dialogen med domarna och svarade då:

– Vilken dialog? Man måste få ordning och reda på besluten och man måste kunna ta ett beslut själv någon gång här i livet för annars tar det ju tre timmar. Det är inte okej någonstans tycker jag.

Björklöven vann matchen med 6-2 och Umeålagets mål gjordes av Axel Ottosson x2, Nikolaj Belov, Sebastian Selin, Alex Hutchings och William Eriksson.

