Det var väl en dag på jobbet. 5-2 hemma mot bottenlaget Hanviken och 13e raka Allettan-segern in på kontot. Bodens framfart i Hockeyettan är remarkabel och hur man än vrider och vänder på det tycks det som att det bara finns en enda motståndare som kan stoppa dem.



Med risk för att jinxa allting. Det finns bara ett lag som kan stoppa Boden och det är Boden.



På söndagseftermiddagen vände man ett underläge och vann 5-2 hemma mot Hanviken efter en stark tredjeperiod. Komfortabelt. Kanske inte så värst vackert, men låt oss kalla det städa av.



Det är ungefär vad man gör med den norra Allettan just nu. Städar av.



Boden har vunnit 13 raka matcher i Allettan, väljer man att blicka tillbaka även mot grundserien är segerraden uppe i 20 raka. Det är oerhört mäktiga siffror. Laget bara dundrar fram som en bulldozer.



Och egentligen är det kanske inte så konstigt. Vill man hitta någon form av förklaring till de extrema resultaten skulle man kunna ”konstatera” att laget spelat betydligt fler matcher hemma (9) än borta (4) så här långt i Allettan. Men å andra sidan har man vunnit de gånger man ändå lirat på bortaplan och den statistiken kan egentligen ganska lätt tillbakavisas med att peka på spelet. Det trygga spelet.



Boden är stora, tunga och ändå oerhört finessrika. Man har avslutarna, snidarna och gnuggarna. Man har ett stabilt grundspel och två bra målvakter. Man har ett tränarteam som på ett lysande sätt lyckats svetsa samman gruppen. Dessutom har man en oerhörd bredd. Det gör ingenting om några pjäser skulle vara frånvarande, det finns så många andra som kan fylla luckorna. Med fyra starka enheter blir det jobbigt för motståndarna att stå emot över tre perioder. Boden kan nöta ner sitt motstånd.



Lägg till det att rutinerade backpjäsen Fredrik Lindgren inte är i spel ännu och att det eventuellt (?) finns en Tommy Wargh i kulisserna som kanske skulle kunna göra något byte.



Dessutom befinner sig Boden just nu i det där flowet där segrarna kommer även dagarna då man inte spelar på topp. Det är sånt som krävs hos lag som ska ta klivet upp. Förmågan att vinna även när passningarna inte sitter på bladet, puckdjäveln studsar fel och man kanske rent av är lite tillbakapressade. Det är en styrka som bara vissa lag besitter. Man behöver inte vara överlägsna för att vinna och kan vara lugna när det står och väger. Det blir seger ändå.



Vi har ju sett det många gånger genom åren. Lag som egentligen inte spelar särskilt bra, men som har det där lilla extra ändå. Minns till exempel hur Södertälje ofta hamnade i trubbel och var ruggigt illa ute säsongen de tog klivet upp eller hur Västerås knappt kunde göra mål säsongen de gjorde samma resa. Och då ska tilläggas att man inte ens kan påstå att Boden hackar, laget når bara inte upp till sin absoluta topp varje kväll, men vinner ändå.



Tränaren Robert Nordberg beklagade sig (eller well, det är väl en sanning med modifikation, han tog snarare själv på sig skulden) nyligen efter någon segermatch över att laget inte var tillräckligt påkopplat. Jag tror det var i senaste derbyt mot Piteå. Det spelar ingen roll, de vann ju uppenbarligen ändå. I den typen av match.



Snacka om styrkebesked.



Läser man det kvarvarande spelschemat (som enbart består av bortamatcher) är det väl framförallt möten med Hudiksvall och Östersund som står ut som potentiella hinder på vägen för Boden i jakten på att gå obesegrade genom Allettan.



På papperet. I slutändan är det nog trots allt så att det största hotet mot en sådan bedrift är Boden själva.



För att bara vinna och vinna och vinna och vinna är häftigt, men det behöver inte nödvändigtvis vara bra. I segerrader likt den som laget kan luta sig mot just nu är det ofrånkomligt att det smyger sig in lite dåliga vanor och kanske en liten gnutta bekvämlighet.



Det kan inte ens ett superrutinerat lag och en eldfängd Robert Nordberg ändra på. Det är kort och gott mänskligt. En förlust kan komma som en nyttig käftsmäll. Skaka om och pigga upp. Den bekväma segerlunk Boden eventuellt vaggas in i kan vara dess enda fiende inför upploppet.



De skulle förmodligen aldrig medge det eller på något sätt agera för att det ska bli så, men jag skulle inte bli förvånad om tränarna innerst inne skulle tycka att det var både skönt och bra om det kommer någon förlust på upploppet.



Det värsta som skulle kunna hända är ju att man har toppat formen helt fel och får pyspunka i slutspelet.



* * *



Snacka om att det blir en monumentalt viktig match i Billingehov på onsdag. Efter att Skövde vaknat till liv och vunnit två raka matcher mot bottenkonkurrenter från Blekinge har man också skakat liv i det lilla, lilla hopp som finns att fortfarande ta sig till slutspel.



På onsdag möter man alltså Mörrum på hemmaplan. En seger och slutspelschansen finns där. Samtidigt är det ett Mörrum som vid seger med största sannolikhet kan punktera skaraborgarnas slutspelschanser och samtidigt sätta ytterligare käppar i hjulet för rivalen Karlskronas slutspelsmöjligheter.



Det blir oerhört mycket på spel under 60 minuters effektiv tid. Oerhört raffinerat.

Matchrapporter: Mörrum vann mot Dalen hemma – avgjorde i förlängningen Skövde vann hemma mot Karlskrona Bodens HF har 13 raka segrar – vann mot Hanviken med 5-2