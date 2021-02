Utlånade till SHL i höstas – så har svenskarna inlett i Nordamerika

Totalt åtta svenskar var utlånade från NHL till SHL. Här tas det en titt på hur det har gått för dem under inledningen av säsongen borta i Nordamerika och det är minst sagt blandad kompott.

SHL hade inte alls lika många NHL-lån som Hockeyallsvenskan under hösten. I SHL handlade det endast om spelare som hade giltiga SHL-kontrakt under säsongen 2020/21 när de skrev sina NHL-kontrakt som fick spela under hösten.

Här tittar vi på hur det har gått för dessa spelare sedan de lämnade SHL för spel i Nordamerika.

Lias Andersson

Det har hänt en hel del i Lias Andersson unga hockeykarriär. Tanken var ju att han skulle stanna hela säsongen i HV71 men efter att ha blivit trejdad från New York Rangers till Los Angeles Kings i höstas ändrades planerna.



– Svår situation. Jag har väl inte haft en säsong på samma ställe på väldigt länge. Saker ändras när man blir trejdad och det var ju inte planen när man kom in till den här säsongen, sa Andersson till hockeysverige.se i slutet av november.

När väl NHL-säsongen startade fick Andersson bara plats i Kings taxi squad. Men efter två matcher utanför laget fick han sedan chansen. Totalt har det blivit elva matcher och ett mål, hans första på nästan 22 månader i NHL. Andersson har snittat 10:51 i istid men efter en längre tid i laguppställningen är dock 22-åringen tillbaka i taxi squad och fanns inte med när Kings besegrade Arizona senast.

Tobias Björnfot

Hemma i Djurgården blev det 15 matcher för Tobias Björnfot som även spelade JVM. I Los Angeles Kings stod han till en början utanför laget men i de tre senaste matcherna har Björnfot fått förtroendet i Kings-försvaret. LA Kings har dessutom vunnit alla de matcherna med svensken i laguppställningen.

Björnfot har svarat för en assist och snittar 18:09 i istid.

Nils Höglander

I Rögle hann det bli 23 matcher och 14 poäng (5+9) under hösten. Väl i NHL har trollgubben från Bockträsk har varit en av de stora positiva överraskningarna bland svenskarna i ligan.

Nils Höglander fick en flygande start med mål i premiären mot Edmonton Oilers och sedan dess har han bara fortsatt att visa upp sig. 20-åringen har svarat för nio poäng (3+6) på 21 matcher och fortsätter att få förtroende tillsammans med Bo Horvat och Tanner Pearson.

– Hogs” har varit grym. Han gör det inte bara bra med pucken utan jobbar också hårt... han är överallt på isen, sa lagkapten Horvat nyligen om Höglander.

Joakim Nygård

Hemma i Karlstad hade Nygård otur med en skada under inledningen. När han väl kom igång blev det 15 matcher och tio poäng (7+3) i SHL.

– Jag känner att jag åker över i fin form och det är ju bra inför kommande camp, sa han till Färjestads hemsida när det var dags att åka över till Edmonton igen.

Nygård fick stå över Oilers två första matcher under inledningen av säsongen men i den trejde, mot Montreal, fick han chansen i tre raka matcher. Det har dock bara blivit totalt fyra framträdanden hittills och 28-åringen har bara fått över tio minuters speltid i en av matcherna. Oilers har ändå hyfsad konkurrens i bottom-6 samtidigt som laget har hittat formen. Nygård får fortsätta att jobba hårt i väntan på en y chans. Just nu är han i lagets taxi squad.

Mathias Bromé

En av SHL:s roligaste spelare att titta på stod för 20 poäng (4+16) på 23 matcher i Örebro. När det väl var dags att åka över till NHL och Detroit Red Wings tog Mathias Bromé direkt en plats i laget.

Men precis som för Red Wings har det gått tungt för Bromé. Det har inte lossnat för 26-åringen som efter 17 matcher fortfarande är poänglös. Känslan är dock att han har Jeff Blashills förtroende och så småningom måste det ju lossna.

Fredrik Händemark

Malmös tidigare lagkapten Fredrik Händemark tillhör numera San José Sharks. Innan säsongen var givetvis 27-åringen hemma i Malmö och svarade för 15 poäng (6+9) 25 matcher.

Borta i Nordamerika har det däremot varit sämre med speltid. Han fick visserligen göra NHL-debut i tredje omgången men efter det har han inte fått några minuter i NHL. Händemark har istället gjort fyra matcher i AHL med San José Barracuda.

Linus Sandin

I SHL och HV71 svarade Linus Sandin för tio poäng (4+6) på 20 matcher och 24-åringen hade givetvis förhoppningar på att slå sin in i Philadelphia Flyers.

Det har dock inte blivit någon NHL-debut än utan Sandin har istället fått spela i AHL med Lehigh Valley Phantoms.

– Han är lite äldre, men han behöver fortfarande genomgå en stor acklimatisering efter att ha kommit hit från Sverige och de större isytan där, sa Flyers general manager Chuck Fletcher tidigare.

I AHL har Sandin spelat två matcher men är ännu poänglös.

Theodor Lennström

Hemma i Frölunda blev det fyra mål och fyra assist på 18 matcher för Theodor Lennström innan han åkte över till Edmontons camp.

– Det börjar bli lite nervöst, lite pirrigt är det. Förväntningarna är alltid stora men jag ska spela mitt spel och göra det jag är bra på och sen får vi se hur långt det räcker, sa Lennström när det var dags.

Än så länge har han inte fått chansen i NHL men däremot rullar det på bra i AHL med Bakersfield. Där han Lennström hunnit göra mål i sin andra match och står på två poäng efter sex matcher.

