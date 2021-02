Uppgifter: Kontroversielle tränaren klar för nytt jobb

Efter att Mike Babcock fick lämna Toronto Maple Leafs som huvudtränare 2019 började flertalet historier om hans härskartekniker och skräckvälde cirkulera i media.



Sedan dess har han hjälp till University of Vermont i en rådgivarroll och inte gjort speciellt mycket väsen av sig. Men nu kan dock Babcock vara på väg tillbaka i en tränarroll.

Det är TSN:s Darren Dreger som skriver på sin Twitter att Babcock kommer att presenteras som huvudtränare för University of Saskatchewan Huskies nästa vecka.

Here’s a wild one. Sources say Mike Babcock will be announced head coach of the University of Saskatchewan Huskies next week.