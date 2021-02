Nya trejdrykten kring storstjärnan

Jack Eichel har efter denna säsong fem år kvar på sitt kontrakt i Buffalo Sabres. Att den amerikanske storstjärnan kommer att stanna kontraktstiden ut har redan diskuterats och i höstas ska Buffalo ha fått trejdsamtal från andra klubbar.

Buffalo valde inför säsongen att plocka in bland andra Taylor Hall, vilket Eichel verkade nöjd över. Men efter att laget har börjat spela igen efter ett långt coronauppehåll har det blivit två raka förluster och laget ligger sist i East Division.

Under veckan var Sportsnets Elliotte Friedman på besök hos The Instigators och där var han klar med att Jack Eichel kommer att bli trejdad i framtiden.

– Ja, svarade han tydligt på frågan om han tror att det kommer ske en trejd.

VÄNTAR SIG EN STOR AFFÄR

Enligt Friedman ska Buffalo ha fått flera erbjudanden i höstas men att man då inte var redo att göra något. Det kommer dock att kosta om man ska ha trejda till sig Eihel.

– Det kommer att bli stort, det kommer att bli stort, säger Friedman.

Att det skulle ske under säsong tror dock inte Friedman utan i så är det en trejd som skulle ske efter, under en draft. Han tror sig också veta vilka klubbar som kan vara på hugget och nämner New York Rangers och Los Angeles Kings.

Om Friedman får rätt återstår att se. Men att Jack Eichel närmar sig slutet i Buffalo är nog ganska klart.

LISTA: Crosbys topp fem "wow"-ögonblick i karriären