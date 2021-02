Vilken kasse! Se svenskens solomål i KHL

Viktor Lööv gör sitt tredje år i den finska KHL-klubben Jokerit. Han sköt sju mål under debutåret, två mål förra säsongen och hade inför gårdagens match mot Dinamo Minsk gjort två mål på 51 matcher den här säsongen.

Nu är målskörden uppe på tre kassar. Men om det hade delats ut stilpoäng hade gårdagens fullträff definitivt räknats dubbelt - minst.

Svensken fick pucken ganska djupt ned i egen zon, trampade fram med pucken, snirklade sig igenom motståndarna - och tryckte in 2-2-pucken i nättaket. Målet räddade en poäng för Jokerit, som i samma veva dessutom säkrade en plats i Gagarin Cup-slutspelet. Det är sjunde gången av sju möjliga som Helsingforsklubben får spela vidare efter grundseriens slut.

So calm, so smooth, it's like a routine drive for Viktor Loov 🇸🇪. pic.twitter.com/0Xk1cZys3Q