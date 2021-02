Svensken med nytt mål: "En fantastisk prestation"

Det var svenskarnas kväll i Little Caesars Arena när Detroit Red Wings förlorade mot Chicago Blackhawks med 2-3. Svenskarna stod för totalt fyra poäng i matchen som gick till övertid.

Mattias Janmark är på väg mot sitt stora genombrott. I natt slog han till igen med säsongens sjätte mål.

Den svenske centern Carl Söderberg stod för framspelningen när han höll i pucken länge och med finess spelade fram pucken till Janmark genom att passa pucken bakom ryggen.

– Han är en stor kille och han drog tre killar till honom, jag försökte bara hålla mig borta från spelet och ge honom utrymme. Det var en fantastisk prestation, säger Janmark om Söderbergs aktion.

Janmark ligger just nu trea I den svenska skytteligan bakom Filip Forsberg och Nicklas Bäckström.

"VI GICK VERKLIGEN FÖR SEGERN"

Utöver Janmark och Söderberg var flera andra svenskar inblandade i målgörandet. Christian Djoos prickade in kvitteringen och sitt första mål för säsongen sent i den tredje perioden. Han fintade först för skott och sedan ställde han in siktet på det vänstra krysset och prickade perfekt.



– Att göra det 2-2 var ett viktigt mål för oss, och vi gick verkligen för segern efter det. Vi kunde bara inte få ytterligare ett mål, säger Djoos efter att han passerat sin pappa Per Djoos i flest poäng i Detroit-tröjan.

Patrik Nemeth assisterade till Red Wings första mål när han med skridskon lyckades få fram pucken till Vladislav Namestnikov i den första perioden.

Matchen avgjordes på övertid där Dominik Kubalik avgjorde och därmed kunde noteras för två mål i matchen som slutade 3-2.

Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 3–2 Efter förl (2–1, 0–0, 0–1, 1-0)

Chicago: Dominik Kubalik 2 (5), Mattias Janmark (6),

Detroit: Vladislav Namestnikov (4), Christian Djoos (1).