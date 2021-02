Experten: "Man har inte tillräckligt konstruktiva backar"

Malmö gick till slutspel under alla Peter Anderssons år som tränare. Nu ligger det sist. Att de huserar i botten är emellertid ingenting som förvånar C More:s expert Staffan Kronwall speciellt mycket.

– Om vi ser till vad man trodde om Malmö inför säsongen är jag inte jätteförvånad att dom ligger där nere, säger han till hockeysverige.se.

Malmö har och har haft en tuff resa i SHL den här säsongen. Efter 37 matcher ligger laget sist, men har ändå bara med fyra poäng upp till åttondelsfinalplatsen. Till saken hör också att Malmö har några färre matcher spelade än övriga lag i SHL.

En som inte är förvånad över Malmös utsatta position är före detta storspelaren som idag är expert på C More, Staffan Kronwall.

- Om vi ser till vad man trodde om Malmö inför säsongen är jag inte jätteförvånad att dom ligger där nere, säger den förra backgiganten och fortsätter:

- Jag tycker att Malmö gick in i säsongen med framförallt en ganska trubbig backsida. Dom hade heller ingen riktigt spetsig förstaline. Med dom förutsättningarna kändes det som att Malmö skulle vara i botten, vilket dom också är.

- Sedan har Malmö tagit in många nyförvärv och det har hänt mycket under säsongen, men jag är något förvånad över att man inte plockat in någon back. Det är väldigt många av deras backar som är stöpta i samma form.

"HAR GJORT EN JUSTERING"

Staffan Kronwall har ändå sett en förändring i Malmös sätt att agera ute på isen.

- Jag tycker att man gjort en justering i systemet under säsongen. I början skulle man vara så väldigt konstruktiva, men man har inte tillräckligt konstruktiva backar för att spela på det sättet. Efter justeringen tycker jag att det fungerade okej. Sedan har Malmö dessutom åkt på dubbla svängar av Corona.

- Tittar vi på senaste tiden så gjorde dom en okej match mot Brynäs och en okej match mot Djurgården, men hittade inget sätt att vinna. Jag tycker att dom var helt utspelade mot Brynäs hemma för runt två veckor sedan. Där gjorde (Oscar) Alsenfelt en fantastisk match, men ändå förlorade dom med 3-0.



Malmö plockade in Patrik Hersley på backsidan, men han har varit ställd åt sidan till och från, hur tänker du kring det?

- Märkligt. Först och främst vill jag säga att Patrik är en väldigt kompetent spelare som vet var han är bra på, men vet också sina begränsningar. Han är inte en back som ska bära puck och fördela.

- Patrik vet om att han har något tröga fötter, men har ett jäkla hot i form av hans skott. Jag tycker inte man utnyttjat han i hans styrkor. I powerplay borde Malmö sätta upp ett spel där dom verkligen kan utnyttja han skott.

- Som jag sa så tycker jag att dom har väldigt många backar som är i samma genre. Man har ingen typisk puckbärande back i powerplay som kan fördela och öppna upp åt andra. En Robin Salo-typ som jag tycker är en av SHL:s bättre backar.

- Jag är, som sagt var, förvånad med tanke på hur många spelar dom värvat att dom inte har tagit in något på backsidan. Jag antar att dom inte lyckats landat någon som dom är tillräckligt nöjda med.

Patrik HersleyBildbyrån



Vad tror du tappet av Fredrik Händemark till NHL har betytt?

- Man ska inte sticka under stolen med att Malmö gick trögt även med Händemark. Han hade också en lite trög start på säsongen. Sedan fick han ett fantastiskt avslut innan han åkte över till NHL då han avgjorde mot Rögle. Det var så att jag själv blev rörd i TV-soffan. Det var fantastiskt att se hur glada alla blev för hans skull. Han har betytt otroligt mycket för Malmö.

- Det har gått i vågor för Malmö. Som jag sa ändrade dom spelsystemet, spelade enklare och jag tyckte att dom var på rätt väg. Dom spelade mer styrspel och kunde vinna matcher på det sättet.

- På sistone… Det är mycket som inte klaffat. I senaste matchen mot Brynäs, första perioden, dominerade Malmö och vann skotten med väldigt mycket, men lyckas inte peta in någon puck. Man tog dåliga beslut vilket man blir hårt straffade för, vilket är är ganska signifikativt för ett bottenlag.

- Dom har gjort okej matcher som mot Djurgården, vilket naturligtvis kommer vara en match man ser

på efter säsongen som ”där borde vi gått därifrån med tre poäng” även om det var en jämn match.



Just utvisningarna ser Staffan Kronwall som ett problem laget haft.

- Man tar dåliga utvisningar. Jag vet inte om det är otur, men i så fall har man otur väldigt ofta. Många utvisningar är i anfallszonen. Några är möjligen olyckliga, men händer det många gånger så ser jag det mer som ett mönster om jag ska vara ärlig.

- Malmö har såklart problem och ligger där dom ligger. Powerplay har inte sett bra ut, men jag tycker ändå att jag i senaste matchen såg bra tendenser utan att dom fick utdelning. Å andra sidan, när dom ligger under i tredje perioderna så lyckas dom inte visa någon form av desperation. Hemma mot Brynäs kändes det inte som att dom hade någon kräm och push för att gå för det i tredje perioden.

- Det jag menar är att man ska ha klart för sig att inledningsvis trodde man Malmö skulle vara ett bottenlag. Nu när dom ligger i botten tror jag egentligen ingen är förvånad.

- Jag tycker att det varje vecka är ett lag som går tungt och då är det ”kris” i det laget. Det är hockey och då går det i vågor. Ibland är man bra och andra gånger mindre bra. Sedan har lagen som hamnar där nere har fler svackor än lagen som är bra.

NYFÖRVÄRVEN

Malmö har sedan mitten av december värvat tre nordamerikaner i form av Quinton Howden, Adam Johnson och Matt Puempel Bäst har Johnson gått. Han har svarat för två mål och totalt sju poäng på tio matcher. Howden har svarat för tre assist på tio matcher medan Puempel gjort två mål på sex matcher.

- Det är svårt att hitta bra spelare idag som inte har spelat på ett år. Vi har typexempel i Ryan Stoa som har flera bra säsonger både i KHL och SHL. Han kommer hit och ser trög ut. Det är en lång inkörningsperiod och det måste vi nästan förvänta oss av dom här killarna att det är. Det är väldigt svårt att hitta spelare som kommer in och levererar på en gång.

- I Malmös fall tycker jag att (Joe) Veleno varit väldigt bra senaste halvan av säsongen, men han tog ganska långt tid på sig att komma igång, hitta rätt och anpassa sig till spelet. Givetvis är det svårt för Johnson, Puempel och Howden…

- Just Howden har spelat i Europa under några säsonger så där kanske anpassningen gått lite lättare, men att inte ha spelat på så länge sätter såklart sina spår.

Upplever du att coachen, Joakim Fagervall, har gruppen med sig?

- Det jag spontant kunde känna när man gick in i säsongen var att Fagervall kom dit, men han hade inte tagit med sig någon egen kille. För mig är det lite märkligt.

- Jag vet inte om Jocke har någon tidigare erfarenhet av att jobba med (Andreas) Lilja och (Jesper) Mattsson. Nu är även (Tomas) Kollar där. Det här förvånar mig eftersom det brukar vara ”Ja, jag tar jobbet, men jag tar med mig en av mina killar som vet hur jag jobbar och vad jag står för så vi kan göra jobbet bra”.

- Nu känns det lite mer att Fagerwall blivit placerad tillsammans med dom här två killarna och att man hoppas att det ska bli bra. Det är tufft och jag är, som sagt var, förvånad, men jag har inte hela historien heller.

Andreas Lilja och Joakim Fagervall tränar Malmö ihop.Bildbyrån



"MÅSTE STOPPA BLÖDNINGEN"

Hur viktig är Oscar Alsenfelt och hans målvaktsspel för dagens Malmö?

- Han var extremt bra i hemmamatchen mot Brynäs. Ändå förlorade Malmö med 3-0. Jag tycker att Malmö måste hitta ett sätt att släppa till färre chanser. Malmö har ett lag som jag tycker borde spela väldigt, väldigt disciplinerat.

- Med det menar jag att dom inte har råd att ta dåliga utvisningar som dom gjort senaste tiden. Många av deras chanserna emot sig kommer i flygande anfall som kommer av att man antingen tappat folk i anfallszonen eller tagit dåliga beslut i mittzonen och på så sätt släppt till väldigt klara målchanser.

- Då spelar det ingen roll vilken målvakt man har då för förr eller senare trillar det in puckar. Man måste börja med att hitta ett sätt att minska antalet målchanser emot. Det kanske är tråkigt att säga och klyschigt, men ett bra försvarsspel brukar också vara grunden för ett bra anfallsspel.



Hur undviker Malmö kval och kommer dom klara av att ta sig över kvalstrecket?

- Jag ska inte säga att jag inte är orolig för Malmö, men jag ser heller inte någon panik i lägret. Dom har några matcher till godo. Ni vet hur det funkar i den här branschen. Malmö vinner två matcher och sedan ringer hockeysverige.se och frågar: Linköping…, säger Kronwall med ett skratt och fortsätter:

- Vi har pratat om Färjestad, Djurgården, HV71… Det känns som vi gått igenom alla lag som legat nedre halvan av serien och sagt ”Nu är det kris, vad är problemet?” Det är hockey och det går i vågor.

- Självklart måste Malmö stoppa blödningen och jag tror att disciplinen är det lättaste att ändra på. Se till att inte ta dåliga utvisningar i anfallszonen för där har dom blivit straffade väldigt hårt mot slutet. Och det här med att sluta ta dåliga beslut i mittzonen och tappa folk i anfallszonen.

- Vi ska ändå komma ihåg att i första perioden mot Brynäs senast dominerade Malmö och borde haft ledningen. Sedan kom ett dåligt beslut i mittzonen och snabbt stod det 0-1. Det gäller att få utdelning i dom perioderna där man spelar bra, avslutar Staffan Kronwall.





