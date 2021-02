Efter skadan – nu är Brännström tillbaka

Årets säsong har varit hackig för Erik Brännström. Svensken var i början petad men fick till slut chansen. Då hann han bara spela tre matcher innan han åkte på en skada i matchen mot Edmonton förra veckan.

Nu ska han dock vara redo för spel igen och enligt Ottawa-journalisten Bruce Garrioch kommer Brännström att gå in i laget direkt.

Brannstrom will play. Murray will play one of the next two games. #Sens