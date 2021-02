NHL-Svensken stängs av

St. Louis besegrade Arizona med 4-1 i natt. Det sägs ju att en olycka sällan kommer ensam, och så blev det för Arizonas del

Lagets nye svensk, Johan Larsson, stängs nämligen av. Han tacklade St. Louis Zach Sanford i inledningen av den tredje perioden. Larsson, som dessförinnan hade gjort sitt första mål för Coyotes, visades ut två minuter för tacklingen.

Efter att ha förhörts av NHL:s motsvarighet till Disciplinnämnden kommer nu beskedet att Larsson straffas ytterligare. Han tvingas vila de kommande två matcherna på grund av huvudtacklingen.

Ugly hit by Johan Larsson, who gets two minutes for an illegal check to the head of Sanford. Head is almost only point of contact. Sanford appears to be OK and stays in pic.twitter.com/FeMTGiRM44