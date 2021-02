Ryssland fortsätter dominera – sjunde raka segern

Ingenting verkar kunna stoppa det ryska landslaget i Euro Hockey Tour den här säsongen.

De vann gick rent i Karjala Cup med ett juniorlandslag och vann sedan även alla tre matcher i Channel One Cup med en stjärnspäckad trupp.

Inför Beijer Hockey Games i Malmö hade de alltså sex raka vinster i EHT under 2020/21. I premiären mot Finland skulle det också bli en sjunde raka seger.

Ryssarna tog ledningen i den första perioden genom Artjom Minulin efter ett fint klapp-klapp-spel. 2-0 kom sedan bara några minuter senare då Ivan Tjekhovich fick stå helt fri i slottet och skicka in pucken i mål.

Finland reducerade till 2-1 i den andra perioden då Jere Innala skickade upp pucken i krysset i en kontring.

I den tredje perioden kunde dock ryssarna återta tvåmålsövertaget när Vladimir Butuzov kom i ett friläge efter att Finland schabblat med pucken på offensiv blålinje.

Finland tryckte sedan på för att komma tillbaka in i matchen och fick även in en reduceringspuck till 3-2 med sju och en halv minut kvar men målet dömdes bort då den ryske målvakten Alexander Samonov knuffat undan målburen ur sin position precis innan pucken gick i nät.

Finland think they score. The net was off.



Alexander Samonov assessed a delay of game penalty for knocking his net off. pic.twitter.com/sJ0efTwV6W