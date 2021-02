Bryter mardrömssviterna – efter mäktig vändning

Djurgården har haft det oerhört tungt i SHL den senaste tiden och gick in i kvällens match mot jumbon Malmö med förluster i sina sju senaste matcher samt sju raka förluster på Hovet.

Malmö Redhawks hade inte lyckats göra mål på Hovet våren 2019 utan gått mållösa i tre raka matcher borta mot Djurgården.

I kväll dröjde det dock inte ens fem minuter innan Pathrik Westerholm hittade nätet för bortalaget.

Djurgården skulle dock kvittera senare i den första perioden då William Eklund stod för en fin soloprestation och skickade in pucken bakom Oscar Alsenfelt.

Den andra perioden började sedan bra för hemmalaget då Manuel Ågren gav Djurgården ledningen med 2-1 men mot slutet av perioden kunde Christoffer Forsberg sätta 2-2 och det var därmed vidöppet efter 40 spelade minuter.

Malmö kom dock sedan ut starkast i den tredje perioden och tvillingarna Westerholm såg till att ge bortalaget ett försprång igen. I den första perioden var det Pathrik som blev målskytt men den här gången var det Ponthus Westerholm som skickade in 3-2 till Malmö.

De tre poängen såg ut att gå till Malmö men Djurgården fick ett powerplay mot slutet av den tredje perioden och då kunde Niclas Bergfors kvittera med endast tre minuter kvar.

Matchen var på väg mot en förlängning men då klev Alexander Holtz fram och forcerade in 4-3 till hemmalaget.

Det målet betydde mycket! Alexander Holtz bryter måltorkan och ger Djurgården en oerhört efterlängtad seger! @DIFHockeyse pic.twitter.com/T3KcQo7roI — C More Sport (@cmoresport) February 9, 2021

Juniorstjärnan sköt därmed sitt första mål sedan 28 november, en måltorka på tolv SHL-matcher.

– Det kändes som att jag har jobbat hårt hela matchen så det var väl lite välförtjänt. Skönt att se den gå in, säger Holtz till C More efter matchen.



Djurgården hade då alltså gjort två mål på drygt en minut för att vända 2-3 till 4-3. Malmö lyckades sedan inte trycka tillbaka utan det slutade med en vinst för krisande Djurgården.

– Det var skönt att vinna, vi har haft rätt många torsk nu i rad. Jätteskönt att få gå på ett uppehåll med en seger i bagaget, säger Alexander Holtz.

Nu väntar viktiga matcher för vardera lag. Malmö möter Brynäs borta på torsdag medan Djurgården ställds mot HV71 borta på tisdag nästa vecka.

