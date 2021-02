Gör säsongsdebut – första matchen på 335 dagar

Rasmus Sandin har inte spelat en NHL-match på 335 dagar.

När Toronto i natt ställs mot Vancouver Canucks ser dock Sandin ut att få göra säsongsdebut, det uppger Sportsnets Chris Johnston.

I fjol stod Rasmus Sandin för en framgångsrik säsong genom att vara JVM:s bästa back samt kliva fram och ta för sig mycket i NHL med Toronto Maple Leafs.

Hittills den här säsongen har den 20-årige backen dock inte fått spela någonting under NHL:s inledning utan endast fått fått vara på Torontos reservlista.

När Toronto Maple Leafs i natt ställs mot Vancouver Canucks för tredje matchen i rad så ser dock Sandin ut att få chansen igen.

Enligt Chris Johnston på Sportsnet var svensken inte ute och tränade extra efter måndagens morgonvärmning utan gick in med resten av laget, något som tyder på att han kommer att få spela för Maple Leafs igen.

Rasmus Sandin appears set to make his season debut for the #leafs. He didn't stay our for extra work after the morning skate.



Sandin's last game was 335 days ago.